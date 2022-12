Kroatiens Euro-Beitritt Neue Euro-Münzen im Milliardenwert Stand: 27.12.2022 10:28 Uhr

Am 1. Januar führt das EU-Land Kroatien den Euro anstelle der Landeswährung Kuna ein. Auch deswegen genehmigte die Europäische Zentralbank Herstellung einer hohen Summe neuer Euro-Münzen für den gemeinsamen Währungsraum.

Der Euro-Beitritt Kroatiens zum 1. Januar 2023 führt zu einer deutlich erhöhten Münzproduktion im gemeinsamen Währungsraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den 19 Eurostaaten sowie Kroatien die Herstellung von Geldstücken im Gesamtvolumen von fast 2,6 Milliarden Euro genehmigt. Das ist deutlich mehr als ein Jahr zuvor.

Für 2022 hatte die Notenbank den 19 Staaten im Währungsraum die Ausgabe neuer Euro-Münzen im Umfang von rund 1,8 Milliarden Euro zugesichert, 2021 waren es knapp unter zwei Milliarden Euro, 2020 gut 2,1 Milliarden Euro.

Deutschland bei Münzproduktion an erster Stelle

Von der für das Jahr 2023 geplanten Münzproduktion ist ein Volumen von 2100,94 Millionen Euro für den täglichen Gebrauch bestimmt. Dazu kommen Sammlermünzen im Umfang von 496,18 Millionen Euro.

Deutschland will wieder die meisten Münzen produzieren. Das Volumen in Europas größter Volkswirtschaft beläuft sich auf 633 Millionen Euro, davon entfallen 206 Millionen Euro auf Sammlermünzen.

Mit einem Gesamtvolumen von 343 Millionen Euro kommt Spanien auf den zweithöchsten Wert neuer Münzen, Frankreich liegt mit 339 Millionen Euro an dritter Stelle der Euroländer.

Übergangsfrist für die Landeswährung

Kroatien plant demnach Euro-Münzen im Gesamtumfang von 316,77 Millionen Euro, hauptsächlich für den täglichen Gebrauch. Die EZB legt auf Grundlage des von den Euro-Ländern gemeldeten Bedarfs eine jährliche Obergrenze für das Gesamtvolumen der Ausgabe von Münzen fest. In diesem Rahmen dürfen die Länder dann Geldstücke prägen lassen.

Kroatien trat 2013 der EU bei und darf nun 2023 auch den Euro einführen. Für die Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung musste es eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Der Wechselkurs ist festgelegt: ein Euro entspricht 7,5345 Kuna. Bis zum 14. Januar besteht eine Übergangsfrist, in der noch in beiden Währungen bezahlt werden kann. Kuna aus dem letzten Urlaub können bis Ende 2023 bei Banken in Kroatien gebührenfrei umgetauscht werden - bis zu jeweils 100 Münzen und Scheine pro Transaktion.