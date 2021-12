Corona-Pandemie Pflegebonus soll erst 2022 kommen Stand: 07.12.2021 17:20 Uhr

Ursprünglich wollte die neue Regierung den Corona-Bonus für Pflegepersonal in Krankenhäusern schon diese Woche auf den Weg bringen. Nun soll er erst nächstes Jahr kommen. Warum dauert es nun doch länger?

Von Marcel Heberlein, ARD-Hauptstadtstudio

An ihrem Ziel will die neue Regierung nicht rütteln: "Es wird auf jeden Fall einen Pflegebonus geben", sagt Nicole Westig von der FDP. Nur wann kommt er, der Bonus? Zum 1. Januar wird es nicht mehr klappen, denn noch ist zu viel offen. Es fehle an verlässlichen Daten, sagt Gesundheitsexpertin Westig: "Wie viele Intensivpflegekräfte, wie viele sonstige Beschäftigte in den Notaufnahmen und so weiter."

Auch wer alles besonders herausgefordert war durch die hohe Anzahl von Corona-Patienten auf den Intensivstationen, so Westig weiter, diese Zahlen brauche man, damit der Pflegebonus eben gerecht ausgezahlt werden könne.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und andere sollen diese Zahlen jetzt liefern. Das Gesetz dazu soll dann Anfang 2022 beschlossen werden. Westig hofft auf eine Auszahlung im ersten Quartal. Bis zu 3000 Euro pro Person sind bisher im Gespräch. Insgesamt will die neue Regierung eine Milliarde Euro dafür zur Verfügung stellen.

Sorgfalt vor Schnelligkeit

Lieber nichts überstürzen, sagt auch Janosch Dahmen von den Grünen: "Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass Einzelne, die das Geld absolut verdient hätten, am Ende kein Geld erhalten, weil wir das Gesetz auf die Schnelle nicht gut gemacht haben."

Doch ob schnell oder wohl überlegt - Prämien führen immer zu gefühlten Ungerechtigkeiten, befürchtet der deutsche Pflegerat. Das habe man bei der Corona-Prämie der vergangenen Regierung gesehen, erklärt die Chefin des Pflegerats Christine Vogler.

Pflegerat fürchtet Unruhe

Der Bundesgesetzgeber könne das nicht verteilen, sagt Vogler, der gebe das den Häusern. Und dann beginne die Diskussion in den Häusern. Dann müssten sich die Arbeitgebervertreter mit den Arbeitnehmervertretern einigen, wer denn das Geld kriegt.

Und dann werde das groß aufgemacht, so Vogler weiter, dann beschwerte sich noch die Verwaltungskraft am Ende, warum sie denn die Prämie nicht bekommen habe. Weil die hätten ja auch - gefühlt - mehr gearbeitet. Und das bringe einen unglaublichen Unfrieden.

Den Bonus nennt Vogler "Brotkrumen. Sie fordert, dass Menschen in der Pflege dauerhaft und verlässlich deutlich mehr verdienen. FDP-Politikerin Westig dagegen findet, man könne den Bonus machen, und müsse das höhere Gehalt deshalb nicht lassen.