Kryptowährungen Bitcoin rutscht unter 20.000 Dollar Stand: 08.11.2022 12:52 Uhr

Taugt Kryptogeld als Schutz vor der Inflation? Den Beweis dafür bleibt der Bitcoin weiterhin schuldig. Zuletzt ist die Kryptowährung wieder unter die Marke von 20.000 Dollar gefallen.

In der vergangenen Nacht musste der Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar einmal mehr preisgeben, mit der er schon seit dem Sommer ringt. Zur Stunde fällt die wichtigste Kryptowährung um gut fünf Prozent auf 19.700 Dollar. Auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum stehen ähnlich stark unter Druck.

"Die US-Zwischenwahlen nebst Inflationsdaten zügeln den Risikoappetit der Marktakteure, da größere Überraschungen nicht ausgeschlossen werden können", kommentierte Krypto-Experte Timo Emden von Emden Research. "Niemand möchte derzeit auf dem falschen Fuß erwischt werden."

Zinslose Anlagen werden unattraktiver

Kryptowährungen werden von den Marktteilnehmern also weiterhin als Risikoanlage verstanden, deren Verlauf stark von der allgemeinen Risikobereitschaft oder -aversion an den Finanzmärkten bestimmt wird. Angesichts der heutigen Midterm Elections und den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten lastet vor allem die Unsicherheit, wie die US-Notenbank Federal Reserve mit ihren Zinserhöhungen fortschreitet, auf den Kursen.

Das rasant steigende Zinsniveau in den USA macht zinstragende Anlagen in Dollar vergleichsweise attraktiver. Zinslose Anlageformen wie der Bitcoin haben dabei das Nachsehen.

Bisher kein echter Schutz vor Inflation

Eigentlich gelten Kryptowährungen als die klassische Abkehr von den staatlichen Währungen - und damit auch als natürliche Profiteure der Inflation. Doch ist der Bitcoin den Beweis dafür bisher schuldig geblieben. Auch wenn der Vertrauensschwund in die etablierten Währungen täglich mit Händen zu greifen ist, kann die Kryptowährung daraus bisher keinen Nutzen ziehen.

Auch ihrer vermeintlichen Funktion als "sicherer Hafen" konnten die Kryptowährungen in diesem Jahr nicht gerecht werden. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine Ende Februar, der erhebliche geopolitische Unsicherheiten sich brachte, hat sich der Bitcoin-Kurs in etwa halbiert.

Noch vor Jahresfrist hatte der Bitcoin auf Rekordniveaus notiert und kurzzeitig an der Marke von 70.000 Dollar gekratzt. Auch angesichts des dann folgenden Kurseinbruchs konnten die virtuellen Zahlungsmittel bisher kein nachhaltiges Vertrauen schaffen und sind nach einer Phase hoher öffentlicher Aufmerksamkeit wieder aus dem medialen Fokus geraten.