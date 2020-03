Seit neun Jahren ist der Freiburger Ökonom Feld Mitglied der Wirtschaftsweisen. Nun wurde er einstimmig und mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

Die Wirtschaftsweisen haben einen neuen Chef. Der Freiburger Ökonom Lars Feld ist einstimmig und mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden für die nächsten drei Jahre gewählt worden. Das teilte das Büro des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit. Er folgt auf Christoph Schmidt, der nach Ablauf seiner Berufungsperiode aus dem Rat ausgeschieden ist. Die Wirtschaftsweisen beraten die Bundesregierung.

Der 53-jährige Feld ist seit neun Jahren Mitglied des Gremiums und beschäftigt sich dort insbesondere mit Finanz- und Sozialpolitik. Aufgabe der Wirtschaftsweisen ist es, die Bundesregierung zu beraten.

Zwei Frauen sollen noch kommen

Dem Sachverständigenrat, der 1963 gegründet wurde, gehören regulär fünf Mitglieder an. Derzeit sind es neben Feld noch Achim Truger und Volker Wieland. Die Bundesregierung muss zwei weitere Mitglieder berufen. Erstmals sollen zwei Ökonominnen gleichzeitig in den Sachverständigenrat einziehen: die Münchner Volkswirtin Monika Schnitzer und die Nürnberger Verhaltensökonomin Veronika Grimm. Dieser Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums war zuletzt noch in der Ressortabstimmung.