Nach gescheiterten Tarifverhandlungen hat der öffentlichen Dienst Warnstreiks angekündigt. Kitas, Schwimmbäder oder Ämter könnten daher kommende Woche tageweise schließen. Mit welchen Einschränkungen man jetzt rechnen muss.

Heute geht es in mehreren Bundesländern los. In Baden-Württemberg werden Verwaltungen, Kitas und Krankenhäuser in Freiburg und Emmendingen kurzfristig bestreikt; in Bayern trifft es die Stadtentwässerung in Augsburg. Auch in Nordrhein-Westfalen werden vornehmlich Kita-Mitarbeiter in den Ausstand treten - einen Schwerpunkt setzt ver.di in Gütersloh, wo auch am Städtischen Klinikum und in der Stadtverwaltung gestreikt wird. In Schleswig-Holstein sind die Mitarbeiter der Stadtwerke Kiel und des Städtischen Krankenhauses zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In allen anderen Bundesländern werden im Laufe der Woche Aktionen starten.