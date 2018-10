In den USA ist VW mit Sammelklagen konfrontiert. Ab November können auch in Deutschland Verbraucher gebündelt ihre Rechte einklagen. Die wichtigsten Fragen zur neuen Musterfeststellungsklage.

Von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen will am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes - also am 1. November - beim Oberlandesgericht Braunschweig eine Musterklage gegen VW einreichen. Für die Einleitung des Verfahrens müssen mindestens zehn Verbraucher mitmachen.

Anschließend können sich weitere Betroffene kostenlos beim Bundesamt für Justiz in ein Register eintragen lassen und sich damit der Klage anschließen. Innerhalb von zwei Monaten müssen insgesamt 50 Verbraucher zusammenkommen. Eintragen kann man sich bis zum letzten Tag vor der mündlichen Verhandlung. Einen Rückzieher kann man noch bis zum Ende des ersten Prozesstages machen.