Reformpläne für Zuwanderung Koalition will Fachkräfte-Zuzug erleichtern Stand: 20.07.2022 11:37 Uhr

Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil wollen mit einem neuen Einwanderungsrecht gegen den Fachkräftemangel vorgehen. Unter anderem soll es möglich sein, Abschlüsse erst nach der Einreise anerkennen zu lassen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil haben Eckpunkte eines neuen Einwanderungsrechts zur Eindämmung des Fachkräftemangels skizziert. "Wir räumen auf mit einer von CDU und CSU geprägten Migrationspolitik, die die Realität unseres Einwanderungslands geleugnet und damit unserem Wirtschaftsstandort geschadet hat", schreiben sie in einem gemeinsamen Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Das Einwanderungssystem sei "zu schleppend, zu bürokratisch, zu abweisend".

Anerkennungsverfahren parallel zur Arbeit

In ihrem Beitrag kündigen die beiden SPD-Politiker an, den Arbeitsmarkt auch für Fachkräfte zu öffnen, die einen Arbeitsvertrag, aber noch keinen hierzulande anerkannten Abschluss haben. Diesen könnten sie dann mit Hilfe des deutschen Arbeitgebers nachholen, schlagen die Minister vor. Anders als bisher solle für die Einreise der Nachweis eines Abschlusses und Berufserfahrung ausreichen. Das Anerkennungsverfahren könne dann nach der Einreise und parallel zur Arbeit betrieben werden.

Die Vorhaben von Faeser und Heil gehen dem Bericht zufolge noch weiter. So sollen Berufserfahrene unter zwei Bedingungen auch ohne Arbeitsvertrag zur Jobsuche nach Deutschland einreisen dürfen: Sie müssen sich noch aus dem Ausland bestätigen lassen, dass ihr Abschluss zumindest teilweise mit einem deutschen vergleichbar ist und zudem belegen, dass sie in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern.

Mindestgrenze für "Blue Card" soll sinken

Dies solle ein Schritt hin zu einer "Chancenkarte" sein, die SPD, Grüne und FDP noch in dieser Legislaturperiode einführen wollen. Erleichtern will die Ampel-Koalition demnach auch die Einwanderung von Fachkräften mit bereits anerkannter Qualifikation. Diese soll künftig auch die Beschäftigung in einem fachfremden Beruf ermöglichen, solange ein in Deutschland anerkannter Berufsabschluss vorliege.

Zudem soll künftig nicht mehr von jungen Hochschulabsolventen erwartet werden, dass sie genauso viel verdienen wie Berufserfahrene, um mit einer sogenannten Blue Card einreisen zu können. "Wir senken für sie die Gehaltsgrenzen. Auch dadurch ermöglichen wir einen leichteren Berufseinstieg in Deutschland für gut ausgebildete junge Menschen", erklärten Faeser und Heil. Aktuell gilt eine Mindestgehaltsgrenze von 56.400 Euro brutto im Jahr.

Wegfall von Millionen Arbeitskräften erwartet

DIHK-Präsident Peter Adrian begrüßte die Pläne: "Wir müssen in Deutschland in den nächsten zehn Jahren den demografisch bedingten Wegfall von vier bis fünf Millionen Arbeitskräften kompensieren", sagte er dem Blatt.

Die Bundesregierung plant eine Novellierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG), das seit 1. März 2020 in Kraft ist. Ziel ist es, den Zuzug von qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten auch entsprechend dem Bedarf der Wirtschaft zu erleichtern.