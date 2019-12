Fachkräftemangel "Riesenbedarf" bei Handwerkern

Straßenbau und Gebäudetechnik, Sanitär, Heizung, Nahrungsmittel - Fachkräfte fehlen in allen Bereichen des Handwerks. Verbandsspräsident Wollseifer setzt auf das Einwanderungsgesetz - aber nicht nur das.

Einwanderer, Langzeitarbeitslose und Frauen - hier sieht Handwerkspräsident Wollseifer Potenzial.

Handwerkspräsident Wollseifer sieht einen "Riesenbedarf" an Fachkräften in der Branche. Mittlerweile fehlten diese in fast allen Gewerken, betont er. Dadurch komme es zu Verzögerungen etwa bei Brückensanierungen oder dem Breitbandausbau.

Zumindest eine leichte Entspannung verspricht sich Wollseifer vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im März in Kraft tritt. Es sei klar, dass nicht sofort 30.000 Fachkräfte vor der Tür stünden, betonte er. Aber wenn einige Tausend Fachkräfte pro Jahr aus Drittländern kämen, wäre das seiner Meinung nach ein Erfolg.

Wunsch nach unbürokratischem Gesetz

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland erleichtern. Es sei nun eine gemeinsame Aufgabe, in Drittstaaten Fachkräfte zu gewinnen, Berufsabschlüsse anzuerkennen, Fachkräfte bei Bedarf zu qualifizieren und zu vermitteln.

"Das wollen wir alle zusammen machen", so der Handwerkspräsident. "Das Gesetz muss unbürokratisch und unkompliziert angewendet werden."

Die Zuwanderung von Fachkräften könne eine wirkliche Entlastung bringen, sagte Wollseifer. "Aber die bestehende Fachkräftelücke werden wir auch so nicht vollständig füllen können."

Möglichst mehr Frauen in technischen Berufen

Deshalb müssten weiter auch alle Potenziale in Deutschland gefördert werden. So müsse dafür gesorgt werden, dass Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt kommen.

Weiter konstatierte Wollseifer: "Wir müssen Frauen - gerade auch in technischen Berufen - fördern. Damit noch mehr Frauen überhaupt im Beruf tätig werden können, müssen die Bedingungen etwa durch mehr Kitas und Ganztagsbetreuung in den Schulen verbessert werden."