Kampf gegen Inflation EZB hebt Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an Stand: 02.02.2023 14:15 Uhr

In der Eurozone ist die Teuerung zuletzt zwar weiter zurückgegangen. Von dem Zwei-Prozent-Ziel ist die Inflation jedoch noch weit entfernt. Die Währungshüter der EZB haben den Leitzins nun auf drei Prozent angehoben.

Um der hohen Inflation im Euroraum Einhalt zu gebieten, hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere Zinserhöhung beschlossen. Der Leitzins der Eurozone steigt um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent, das gaben die Währungshüter heute nach ihrer geldpolitischen Sitzung in Frankfurt bekannt.

Es ist der fünfte Zinsanstieg in Folge. Zuletzt hatte die Notenbank den Zins im Dezember um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Der Zinssatz in der Eurozone steigt damit auf den höchsten Stand seit Ende 2008.

Zwei-Prozent-Ziel im Blick

Dabei hat sich die Inflation im Euroraum zu Beginn des Jahres wegen eines geringeren Anstiegs der Energiepreise weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat nach einer ersten Schätzung des Statistikamts Eurostat um 8,5 Prozent zu. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Mai 2022.

Die EZB-Chefin Christine Lagarde betonte zuletzt aber wiederholt, die Inflation in Europa sei nach wie vor "viel zu hoch". Im Dezember erklärte sie, die EZB werde die Zinssätze so lange "in gleichmäßigem Tempo" anheben, bis sie sich sicher sei, dass die Inflation wieder auf ihr Zwei-Prozent-Ziel zusteuere.

Stehen weitere Zinserhöhungen bevor?

Diese Vorgabe erweist sich nun als Quelle von Streitigkeiten innerhalb des EZB-Rates, da die Gesamtinflation stark zurückgeht, obwohl das zugrunde liegende Preiswachstum immer noch leicht ansteigt und zunehmend breiter wird. Denn im Gegensatz zur Gesamtinflation sind die Kernpreise, bei denen volatile Posten wie Lebensmittel und Kraftstoffe nicht berücksichtigt werden, stetig oder sogar beschleunigt gestiegen.

Politische Falken, die höhere Zinssätze befürworten - wie Klaas Knot aus den Niederlanden, Peter Kazimir aus der Slowakei und Bostjan Vasle aus Slowenien -, haben ausdrücklich weitere Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte im Februar und März gefordert. Tauben wie der Grieche Yannis Stournaras und das italienische Direktoriumsmitglied Fabio Panetta plädieren dagegen für kleinere Schritte oder zumindest dafür, dass die EZB keine Verpflichtungen für März eingeht.

Diese Spannungen könnten zu einem Kompromiss führen, wie im Dezember geschehen, bei dem die EZB den Umfang ihrer nächsten Zinserhöhung von den eingehenden Daten abhängig macht, so die Analysten.

Was erwartet der Markt?

Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass der Einlagensatz der EZB bis zum Sommer einen Höchststand von 3,5 Prozent erreichen wird, was den höchsten Stand seit der Jahrhundertwende bedeuten würde.

"Wir vermuten, dass die EZB im Februar ihre hawkishe ("falkenhafte", Anm. d. Red.) Botschaft bekräftigen wird, da es immer noch Unsicherheiten in Bezug auf den zugrundeliegenden Inflationsdruck gibt und eine Änderung des Tons die Glaubwürdigkeit der EZB untergraben würde", sagte Annalisa Piazza, Analystin bei MFS Investment Management.

Dirk Schumacher von Natixis, sagte, dass sowohl die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) als auch die Bank of England nun effektiv an einem Punkt der "Feinabstimmung" angelangt seien, während die EZB mit ihren Zinserhöhungen später begonnen habe und daher noch viel zu tun habe.

Ist von dem Zwei-Prozent-Inflationsziel noch weit entfernt: EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Wirtschaft widerstandsfähiger?

Mit einer straffen Geldpolitik wächst der Lehre nach das Risiko, dass die Zentralbanken die Wirtschaft so stark ausbremsen, dass die Konjunktur abgewürgt wird. Zuletzt zeigte sich die Konjunktur im Euroraum aber kräftiger als erwartet. "Wahrscheinlich wird die EZB, ermutigt durch die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft der Eurozone, den energiebedingten Rückgang der Gesamtinflation übersehen und sich voll und ganz auf den zugrunde liegenden Inflationsdruck konzentrieren", so die UniCredit, die ebenfalls Signale für einen Zinsschritt von 50 Basispunkten im März erwartet.

Die Eurozone konnte in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 unerwartet ein leichtes Wachstum verzeichnen, was jedoch größtenteils auf einen außergewöhnlich milden Winter und der Leistung Irlands zurückzuführen ist. Eine Umfrage der EZB ergab, dass die Banken den Zugang zu Krediten so stark einschränkten wie seit der Schuldenkrise 2011 nicht mehr - normalerweise ein Vorbote für geringeres Wachstum und sinkende Inflation.

Zinserhöhungen in Großbritannien und USA

Die EZB folgt mit ihrer Zinserhöhung auf die geldpolitischen Entscheidungen in Großbritannien und den USA. Die Bank von England hob den Leitzins heute um einen halben Punkt auf vier Prozent an. Damit treibt die Notenbank den Leitzins weiter kräftig in die Höhe. Die britischen Währungshüter stehen angesichts der anhaltend hohen Inflation von zuletzt 10,5 Prozent unter Zugzwang.

Die Fed hatte gestern ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Die achte Anhebung in Folge bedeutet dabei den kleinsten Schritt seit März. Nun liegt der Leitzins in der Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent.

Die amerikanischen Notenbanker haben jedoch deutlich Tempo aus den Zinserhöhungen herausgenommen. In den USA hatte sich die Inflation zuletzt ebenfalls deutlich abgeschwächt. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent. Im November waren es noch 7,1 Prozent. Es war der sechste Rückgang der Inflationsrate in Folge.

Powell stellte aber weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Es sei zu früh, um im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise den "Sieg" zu verkünden. "Wir sind der Meinung, dass es da noch einiges zu tun gibt." Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell gestern hätten jedoch weniger "falkenhaft" gewirkt, hieß es am Morgen von der Commerzbank auf den US-Zinsentscheid.