Belastungscheck der EBA und EZB Europas Banken sind stressresistent

Könnten Europas Geldinstitute eine neue Wirtschaftskrise überstehen? Das haben die Bankenaufseher in einem Stresstest untersucht. Das Ergebnis: Die Banken wären trotz Kapitaleinbußen gewappnet für die Krise.

Durch die Corona-Pandemie, die Minuszinsen und den starken Kostendruck sind Europas Banken eigentlich schon gestresst genug. Wie hart träfe es sie, wenn nun eine neue Krise käme, in der die Konjunktur und die Börsen einbrechen würden? Die europäische Bankenaufsicht EBA und die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) haben das untersucht. Sie ließen über 100 Banken durchrechnen, wie tragfähig ihre Kapitalpuffer in Stress-Szenarien sind.

Kernkapitalquote würde um knapp ein Drittel schrumpfen

Am Freitagabend veröffentlichten die Aufseher die Ergebnisse. Laut dem Stresstest der EBA würden die Geldinstitute im simulierten Krisenszenario fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote würde von 15 Prozent Ende 2020 auf nur noch 10,2 Prozent Ende 2023 schrumpfen. Im Krisenszenario wurde ein deutlicher Konjunktureinbruch von 3,6 Prozent in der EU, eine steigende Arbeitslosenquote auf 12,1 Prozent, ein Absturz der Gewerbeimmobilien-Preise und ein Börsen-Einbruch angenommen.

Deutsche Banken weniger gut gerüstet

Schlechter als der Durchschnitt schnitten die deutschen Banken ab. Bei der Deutschen Bank würde die harte Kernkapitalquote von 13,6 Prozent Ende des vergangenen Jahres auf 7,6 Prozent 2023 sinken. Bei der Commerzbank läge die Quote bei 8,5 Prozent im Krisenfall.

Dennoch kommentierten die beiden Banken die Ergebnisse positiv. "Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise", erklärte der Finanzvorstand der Bank, James von Moltke. Auch Commerzbank-Risikovorstand Marcus Chromik zeigte sich erfreut. "Die Commerzbank hat komfortable Liquiditäts- und Kapitalpuffer. Das gibt uns genügend Spielraum für unsere Transformation", erklärte er.

VW Bank schneidet am besten ab

Bestes deutsches Institut im EBA-Test war die Volkswagen Bank, die auch im schärfsten Stressszenario noch 15,48 Prozent an Kernkapitalquote aufwies. Das genossenschaftliche Spitzeninstitut DZ Bank landete mit einer Quote von 10,21 Prozent genau im europäischen Durchschnitt.

Die EBA untersuchte 50 Banken aus 15 europäischen Ländern, darunter sieben Institute aus Deutschland. Neben der Deutschen Bank und der Commerzbank wurden auch die BayernLB, die DZ Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sowie die Volkswagen Bank dem Stresstest unterzogen.

Paralleler Stresstest der EZB

In einem nahezu identischen Stresstest hat die EZB weitere 51 direkt von ihr beaufsichtigte Banken aus dem Euroraum unter die Lupe genommen. Die harte Kernkapitalquote der 89 Banken aus dem Euroraum in den parallelen Stresstests der EZB und der europäischen Bankenaufsicht EBA würde den Angaben zufolge durchschnittlich um 5,2 Prozentpunkte von 15,1 Prozent Ende 2020 auf 9,9 Prozent Ende 2023 sinken, hieß es am Abend.

Durchfallen konnte bei dem Krisentest keine Bank. Allerdings sollten die Geldhäuser, die schlecht abgeschnitten haben, Maßnahmen einleiten, ihre Kapitalpuffer zu verstärken. Ansonsten dürften die europäischen Bankenaufseher einschreiten und könnten ihnen zum Beispiel bei der Ausschüttung der Dividenden Grenzen setzen.

So intervenierten die Bankaufseher in der Vergangenheit bei der Commerzbank. Ende 2018 zweifelten sie bei der Prüfung des Geschäftsmodells an den Gewinnzielen des Frankfurter Geldinstituts. Vor einem Jahr kritisierten die Aufsichtsbehörden die zu wenig stringent nach vorn orientierte Strategie der Commerzbank.