EuG zu Steuerrabatten Erfolg für Starbucks, Niederlage für Fiat

Zu wenig Steuern gezahlt - das hatte die EU-Kommission sowohl Fiat als auch Starbucks vorgeworfen. Weil beide Konzerne Millionen nachzahlen sollten, zogen sie vor Gericht - mit unterschiedlichem Ergebnis.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Der eine konnte vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) einen Erfolg verbuchen, der andere nicht: Die Konzerne Fiat und Starbucks hatten geklagt, weil die EU-Kommission sie dazu verpflichtet hatte, Steuern nachzuzahlen, von bis zu 30 Millionen Euro.

Nach Ansicht der Wettbewerbshüter in Brüssel hat die US-amerikanische Kaffeehauskette Starbucks illegal Gewinne innerhalb des Konzerns verlagert, um Steuern zu sparen. Die Niederlande, wo Starbucks steuerpflichtig ist, habe diese Praktiken zu Unrecht akzeptiert. Doch die Richter des Europäischen Gerichts (EuG) meinen, dass es der EU-Kommission nicht gelungen wäre, Starbucks rechtswidrige Praktiken nachzuweisen.

Ähnlicher Fall: Apple in Irland

Das EuG verurteilte den italienischen Autokonzern Fiat, Steuern in Millionenhöhe nachzuzahlen.

In einem ähnlich gelagerten Fall verurteilte das EuG dagegen den italienischen Autokonzern Fiat, Steuern in Millionenhöhe nachzuzahlen. Die Behörden in Luxemburg hätten Fiat illegale Steuervorteile eingeräumt. Gegen beide Entscheidungen können die unterlegenen Parteien Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof einlegen.

In der vergangenen Woche hatte das EU-Gericht über Steuervorteile verhandelt, die dem US-Konzern Apple in Irland gewährt wurden. Die EU-Kommission verlangt, dass Apple rund 13 Milliarden Euro an Steuern nachzahlt.

Aktenzeichen: T-755/15 und T-760/15