Daten zur Eurokrise

Wie geht es Europas Staaten?

Dauerverstöße gegen die Maastricht-Kriterien haben den Euro in Krise gestürzt. Wie schlimm ist die Lage in den einzelnen Staaten? tagesschau.de hat Defizite, Verschuldung und Wirtschaftswachstum in den 28 EU-Staaten zusammengefasst. | mehr