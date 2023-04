Beschluss des EU-Parlaments Was bringt der strengere Emissionshandel? Stand: 18.04.2023 21:04 Uhr

Das EU-Parlament weitet den Emissionshandel aus. Dieser gilt als wichtigster Hebel im europäischen Klimaschutzprogramm. Aber was bedeutet die Verschärfung des CO2-Handels konkret?

Von Melanie Böff, tagesschau.de

Was ist der Emissionshandel?

Es ist der 2005 eingeführte Handel mit Emissionszertifikaten. Wer CO2 ausstößt, muss sich eine Berechtigung in Form eines Zertifikats dafür kaufen. Der Handel soll dem Ausstoß des Treibhausgases einen Preis geben. So sollen Anreize geschaffen werden, weniger CO2 in die Umwelt zu pusten. Denn der Handel selbst funktioniert nach dem sogenannten "Cap & Trade"-Prinzip, also mit einer Obergrenze, die die Politik festlegt. Aufgrund dieses Deckels steht nur eine begrenzte Zahl an Zertifikaten zur Verfügung, und die sinkt stetig. Im Jahr 2050 soll es gar keine mehr davon geben. Je knapper also die Zahl der Zertifikate, desto höher der Preis. Die Berechtigungen werden von den Mitgliedstaaten der EU an die Unternehmen ausgegeben. Das passiert größtenteils über Auktionen.

Ist der Emissionshandel eine clevere Idee?

Vorteil des Emissionshandels: Der Staat kann sich heraushalten. Es gibt keine Verbote oder Regeln seitens der Staaten, wie die Unternehmen ihren CO2-Ausstoß reduzieren; es entsteht vielmehr ein freier Wettbewerb um die besten Einspaarideen und klimafreundlichsten Innovationen. Diejenigen, die weniger Treibhausgase ausstoßen, können ihre überschüssigen Zertifikate an andere verkaufen.

Was hat das EU-Parlament konkret beschlossen?

Die Abgeordneten auf europäischer Ebene wollen, dass die Zahl der Emissionszertifikate schneller verkleinert wird, als bislang geplant gewesen ist. Bisher gibt es noch einen kleinen Anteil kostenloser Berechtigungen für Unternehmen; das soll nun schrittweise bis 2034 abgeschafft werden. Außerdem ist ein Zoll für Drittländer geplant. Danach müssen Firmen auch im Ausland für den CO2-Ausstoß bezahlen, wenn die produzierten Waren in der EU verkauft werden sollen. Das soll auf der einen Seite Nicht-EU-Länder motivieren, ihre Klimaschutzziele höher zu stecken. Auf der anderen Seite soll es verhindern, dass die Produktion aus der EU in Staaten mit lockereren Klimavorschriften verlagert wird. Mit dem Gesetzespaket des EU-Parlaments wird auch die Schifffahrt Teil des Handels. Verschmutzungszertifikate soll es künftig auch für Gebäude und den Straßenverkehr geben.

Wie wirkt sich die Verschärfung auf Verbraucher aus?

Auch Privatleute und kleine Unternehmen werden künftig für ihren CO2-Ausstoß bezahlen müssen. Das Prinzip wird "Emissionshandel 2" genannt und soll 2027 starten. Sollten die Energiepreise aber nochmal auf ein Rekordlevel steigen, verschiebt sich der Start um ein Jahr. Der Preis soll bis 2030 gedeckelt werden - auf 45 Euro pro Tonne CO2. Umgerechnet entspricht das etwa neun Cent mehr pro Liter Benzin und rund elf Cent mehr je Liter Diesel. Energiekonzerne müssen künftig aber offenlegen, wie viel der Kosten durch den Zertifikatekauf sie an Kunden weitergeben. Das soll unlautere Preisaufschläge unterbinden. Auf Benzin und Diesel, aber auch auf Heizöl und Gas wird künftig also ein CO2-Preis erhoben. Dieser Preis soll niedriger sein als der, den die Industrie zahlt. Das werden trotzdem Bäckereien und Handwerksbetriebe spüren, die für ihre Produktion viel Wärme benötigen. Die Ausweitung des Emissionshandels hat für Deutschland aber wenig Auswirkungen, denn hier gilt der Emissionshandel durch das Gesetz zum Brennstoffemissionshandel bereits für diese Bereiche. Deutschland muss sein System zum Start des zweiten Emissionshandels lediglich in das neue EU-System überführen.

Was passiert, wenn sich das nicht alle leisten können?

Ein milliardenschwerer Klimasozialfond soll höhere Kosten für bedürftige Verbraucher und kleine Unternehmen abfedern. Der Topf soll für den Zeitraum 2026 bis 2032 mit mehr als 86 Milliarden Euro ausgestattet werden, von denen ein Viertel die Mitgliedsstaaten bereitstellen müssen. Der Rest soll aus den Erlösen der Versteigerung von Emissionsrechten kommen. Grundsätzlich haben alle Länder Anspruch auf Geld aus dem Sozialfonds - ärmere Länder erhalten aber mehr als reiche. Auf diesem Weg sollen Haushalte entlastet oder Investitionen - etwa in effizientere Gebäude oder öffentliche Verkehrsmittel - finanziert werden.