Analyse für 2024 Fast die Hälfte des EU-Stroms aus Erneuerbaren Stand: 23.01.2025 04:40 Uhr

Der Anteil der fossilen Energieträger in der EU ist so niedrig wie noch nie. Inzwischen wird 47 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen, wie eine Analyse von Energieexperten zeigt.

In der Europäischen Union wird beim Strom immer mehr auf erneuerbare Energien gesetzt. Das stellt eine neue Analyse der Denkfabrik Ember für das Jahr 2024 heraus. "Fossile Brennstoffe verlieren ihren Einfluss auf die Energieversorgung der EU", sagte Chris Rosslowe, Energieexperte bei Ember.

Mit elf Prozent Anteil am EU-Strom überholte die Solarenergie die Kohle als Energieträger - und verbuchte im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 21,7 Prozent. Saubere Windenergie erzeugte mit 17 Prozent das zweite Jahr in Folge mehr Strom als Gas.

Wasserkraft und Biomasse zählen dazu

Insgesamt 47,5 Prozent des Stroms in der EU kommen damit aus erneuerbaren Energien. Auch Wasserkraft sowie aus Biomasse gewonnene Energie tragen dazu bei.

Für den Bericht analysierten die Autoren Daten in allen 27 EU-Ländern zur Stromerzeugung und -nachfrage. Durch die Umstellung habe Europa seit 2019 Importe fossiler Brennstoffe für die Stromerzeugung im Wert von umgerechnet rund 58,6 Milliarden Euro vermeiden können, heißt es darin.

Kohlestrom fällt erstmals unter 10 Prozent

So fiel der Anteil des durch Kohle erzeugten Stroms der Denkfabrik zufolge auf unter 10 Prozent. Stromerzeugung aus Gas ging demnach das fünfte Jahr in Folge zurück und hatte 2024 noch einen Anteil von knapp 16 Prozent.

Zusammen mit anderen fossilen Energieträgern wie Öl oder Müll machten fossile Brennstoffe etwa 29 Prozent der Stromerzeugung in der EU aus. Atomkraft hatte 2024 einen Anteil von fast 24 Prozent am Strommix.

Green Deal mit ehrgeizigen Zielen

Ein Grund dafür, dass die Energiewende in Europa voranschreitet, ist der Green Deal, der 2019 verabschiedet wurde. "Beim Start des europäischen Green Deals hätten nur wenige gedacht, dass die Energiewende in der EU so weit fortgeschritten sein könnte", sagte Rosslowe.

Infolge der Vereinbarung hat die EU ihre Ziele ehrgeiziger gestaltet und will bis zum Ende des Jahrzehnts 55 Prozent der Emissionen einsparen und Europa bis 2050 klimaneutral machen.

Nach US-Austritt "Führungsrolle übernehmen"

Nachdem US-Präsident Donald Trump den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen erneut festgelegt hat, werde die EU als Vorreiter im Bereich erneuerbarer Energien umso wichtiger, sagte Rosslowe. "Es geht darum, die europäische Energieunabhängigkeit zu erhöhen und eine Führungsrolle beim Klimaschutz zu übernehmen."