Die Zahl der Erwerbslosen ist in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Auch der Arbeitsmarkt in der EU hat sich nach der Finanzkrise 2009 weitgehend erholt.

Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Jahresdurchschnitt 2019 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Nach vorläufigen Schätzungen lag sie bei 1,4 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Arbeitsmarkt nach Krise 2009 erholt

Auch der Arbeitsmarkt in der Europäischen Union habe sich vom Tiefpunkt nach der Finanzkrise 2009 "weitgehend erholt", stellten die Wiesbadener Statistiker fest.

Weltweit war damals die Erwerbslosigkeit auf einen Höchstwert gestiegen: Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) zählte seinerzeit 212 Millionen Menschen ohne Job. Das waren 6,6 Prozent der Weltbevölkerung im arbeitsfähigen Alter. In ihrem jüngsten Bericht für das Jahr 2019 kommt die ILO weltweit auf 188 Millionen Erwerbslose.

Auch EU-weit wieder mehr im Job

Dank der besseren Konjunktur sinkt auch EU-weit die Zahl der Menschen ohne Arbeit seit mehreren Jahren wieder, führt das Statistische Bundesamt aus. Laut Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat gab es demnach im September 2019 - das ist der aktuellste Monat, für den Erwerbslosenquoten für alle 28 EU-Staaten vorliegen - im EU-Schnitt 6,3 Prozent Erwerbslose. EU-weit waren in dem Monat 15,6 Millionen Menschen ohne Arbeit.

Am schlimmsten in Griechenland und Spanien

Niedriger als in Deutschland (3,1 Prozent) war die Erwerbslosenquote im September vergangenen Jahres im EU-Vergleich nur in Tschechien (2,1 Prozent). Am schwierigsten ist die Arbeitssuche demnach in Griechenland und Spanien, wo 16,8 Prozent bzw. 14,2 Prozent der Erwerbspersonen ohne Job waren.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden Erwerbstätige und Erwerbslose nach dem Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deshalb nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wird.