Russische Gasförderung Könnte Putin den Gashahn zudrehen? Stand: 31.03.2022 16:55 Uhr

Gas nur gegen Rubel - mit dieser Aussage erneuert Russlands Präsident Putin auch die Drohung eines Lieferstopps. Aber wäre das überhaupt technisch umsetzbar? Und was könnte Russland mit dem überschüssigen Gas machen?

Von Anne-Catherine Beck, tagesschau.de

Der russische Präsident Waldimir Putin will für Gaslieferungen von Freitag an nur noch Zahlungen in Rubel akzeptieren. Um an das Gas zu gelangen, müssten ausländische Kunden Rubel-Konten bei russischen Banken eröffnen, erklärte er in einer Fernsehansprache. Laut einem von Putin unterzeichneten Dekret können die Zahlungen weiter in Euro oder Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die Gazprombank konvertiert das Geld in Rubel und überweist den Betrag in der russischen Währung an Gazprom. Bei einem Ausbleiben der Zahlungen würden die Lieferungen eingestellt, sagte Putin.

Bundeskanzler Olaf Scholz und andere westliche Regierungschefs reagierten gelassen. Denn: "Auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden", so Scholz. Dennoch steht hinter Putins Ankündigung die neuerliche Drohung, die Gaslieferungen nach Europa unter Umständen zu stoppen. Aber: Könnte Russland das ohne Weiteres?

Lieferstopp wäre technisch möglich

"Rein technisch betrachtet lässt sich die Gaslieferung steuern und damit - um in der Begrifflichkeit zu bleiben - auch ein Gashahn zudrehen", erklärt Dominik Möst, Energiewirtschaftsprofessor an der TU Dresden. Über ein Ventil beim Regelwerk ließe sich der Gasfluss in den Pipelines nach Europa leicht regeln. "Die Gaslieferungen nach Europa könnten somit also auch kurzfristig gestoppt werden", so Möst.

Abschaltung der Gasförderung nicht einfach möglich

Anders sieht das bei den Förderungen auf den Gasfeldern aus. Jurij Witrenko, Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz erklärte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Russland könne die Förderungen nicht einfach stoppen. "Wenn sie Öl und Gas fördern, können sie die Bohrungen nicht einfach abschalten. Die Flüsse können nicht wesentlich reduziert werden, und dann muss man das Gas, das man fördert, verbrennen. Ich würde davon ausgehen, dass Öl und Gas weiter fließen werden", so Witrenko.

China als Gas-Abnehmer

Einen Teil der bereits geförderten Gasmengen könnte Russland nach Asien liefern, erklärt Möst. Schließlich habe Russland in den letzten Jahren verstärkt Lieferverträge mit China und Indien geschlossen. Im Zuge der Olympischen Spiele in Shanghai Anfang 2022 haben Russland und China einen neuen Vertrag über weitere Gaslieferungen in einem Umfang von zehn Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr und einer Laufzeit von 30 Jahren geschlossen.

"Das heißt aber noch nicht, dass Russland einfach alle Fördermengen nach China liefern kann", so Möst. "Zum jetzigen Zeitpunkt hat nicht jedes Förderfeld in Russland auch einen unmittelbaren Pipeline-Anschluss nach China. Die bisher bestehenden Pipelines sind ausgelastet. Wegen der mangelnden Infrastruktur beträfe diese Umlenkung dann wohl eher die längerfristige Perspektive."

Außerdem sei China grundsätzlich nicht auf Russland als Gaslieferant angewiesen, erklärt Horst Löchel, Direktor des German Centre of Banking and Finance an der China European International Business School (CEIBS) in Shanghai, China. "China wird diese Summen an Gas, die im Falle eines russisch-europäischen Lieferstopps überschüssig blieben, nicht brauchen." Die Volksrepublik könne den Gasbedarf anhand seiner Kohle- und Atomkraftwerke decken. Die Gasbeziehungen zu Russland dienen ausschließlich dem Ziel Chinas, bis 2030 keine Kohleemissionen im Land mehr zu produzieren, so Löchel.

Abfackeln des Gases als letzte Option

Sollte Europa als Hauptabnehmer russischen Gases wegfallen, wird in jedem Fall ein Teil der bereits geförderten Gasmengen übrigbleiben, der laut Möst dann entsorgt werden müsste. "Eine Möglichkeit, das Gas zu entsorgen, ist das sogenannte Abfackeln. Dies dürfte allerdings Putins letzte Option sein, da dadurch unmittelbarer Wert vernichtet wird."

Durch das Abfackeln werden die nicht genutzten oder nicht nutzbaren Gase nicht direkt durch Abblasen in die Umwelt entlassen, sondern im Vergleich wird durch die Verbrennung die Umweltbelastung verringert.

Der russische Energie-Experte Michail Krutichin betont, ein Exportstopp sei auch für Russland schwierig. "Wenn es einen langen Zeitraum ohne Gasexport gibt, dann muss man einige aktive Bohrlöcher schließen. Und nicht alle Bohrlöcher wird man danach wieder öffnen können."