Das Weihnachtsgeschäft hat nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland in der vergangenen Woche deutlich angezogen. Jeder dritte Händler in den Metropolen zeigte sich zufrieden mit den Umsätzen.

Das Weihnachtsgeschäft hat nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in der Woche vor dem vierten Advent deutlich angezogen. Besonders der Einzelhandel in den Innenstadtlagen verzeichnete höhere Besucher. "Das Geschäft verlief spürbar besser, als in den beiden Vorwochen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Laut einer Umfrage des Verbands waren fast die Hälfte der größeren und rund ein Drittel der kleineren Betriebe mit der Umsatzentwicklung in der zurückliegenden Woche zufrieden. Besonders in den Hauptgeschäftslagen der Metropolen lief das Geschäft gut: Jeder dritte Händler zeigte sich dort mit den Umsätzen zufrieden. Dagegen hätten Einzelhändler in kleineren Städten häufig mit schwachen Besucherzahlen zu kämpfen.

Einzelhandel zeigt sich zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

Auch Tage nach Weihnachten umsatzstarke Zeit

Besonders nachgefragt worden seien Spielzeug, Haushaltswaren und Lebensmittel, sagte Genth. Als Geschenk am begehrtesten sind laut Umfragen Gutscheine gefolgt von Kosmetik, Büchern, Schmuck und Uhren.

Nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern auch die Tage nach den Festtagen ist für den Handel eine umsatzstarke Zeit. Die ruhigen Tagen zwischen den Jahren nutzten viele Besucher für das ausgedehnte Einkaufen, Geschenke würden umgetauscht und Gutscheine eingelöst, sagte Genth.

Umsatzplus von zwei Prozent

Insgesamt rechnet der Handelsverband für das Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzplus von zwei Prozent. Der Gesamtumsatz in den Monaten November und Dezember dürfte die Marke von 100 Milliarden Euro knacken.

Dabei zeigt sich, dass vor allem der Einkauf via Internet immer beliebter wird. So dürfte der Onlinehandel um knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen, während das Plus im stationären Handel wohl bei knapp einem Prozent liegen wird. Die Deutschen dürften 2018 pro Kopf rund 472 Euro für Geschenke ausgeben, wie eine vom HDE unterstützte Verbraucherumfrage zeigt.