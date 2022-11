Hohe Gewinne der DAX-Konzerne Aktionären winken Rekord-Dividenden Stand: 29.11.2022 13:41 Uhr

Trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise - viele DAX-Konzernen erwirtschaften in diesem Jahr hohe Gewinne. Einer Prognose zufolge werden sie so viel Geld an ihre Aktionäre ausschütten wie noch nie.

Von Nicholas Buschschlüter, ARD-Börsenstudio

Das Geld wird erst im kommenden Jahr aufs Konto kommen, doch viele Aktionäre können sich jetzt schon darüber freuen: Laut einer Prognose des "Handelsblatt" werden die DAX-Konzerne im nächsten Frühjahr Dividenden in Rekordhöhe an ihre Anteilseigner ausschütten. Die Rede ist von 54 Milliarden Euro; das sind nochmal sechs Prozent mehr als in diesem Jahr.

Bei Auto-Aktien bis zu acht Prozent mehr erwartet

Möglich wird das, weil bei den meisten DAX-Konzernen die Geschäfte weiterhin blendend laufen - trotz der vielen Krisen. Bei den drei großen Autoherstellern, VW, BMW und Mercedes, dürften die Ausschüttungen am stärksten zunehmen. Aktionäre könnten hier Steigerungen von jeweils bis zu acht Prozent erwarten, rechnet das "Handelsblatt" vor. Allerdings gäben die Autobauer im Vergleich zu ihren Gewinnen auch relativ wenig an die Aktionäre ab, rund dreißig Prozent. Von anderen Unternehmen komme da mehr.

Geringer könnten die Dividenden bei Adidas und Covestro ausfallen. Und Siemens Energy will im nächsten Jahr wegen Abschreibungen und Verlusten gar keine Ausschüttung vornehmen. Erstaunlich jedoch, dass auch energieintensive Unternehmen wie BASF nach der "Handelsblatt"-Prognose offenbar zu üppigen Dividendenzahlungen bereit sind.

Langfristiger Trend

Von Enthaltsamkeit ist bei den DAX-Unternehmen zumindest bei den Dividenden insgesamt also wenig zu sehen. Tatsächlich sind ihre Ausschüttungen in den vergangenen sieben Jahren kontinuierlich gestiegen - mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021, in denen die Dividenden um jeweils zehn Prozent gegenüber 2019 gesenkt wurden. Danach ging es aber wieder steil aufwärts.

Allerdings könnte sich die Freude über die Ausschüttungen unter deutschen Aktionären in Grenzen halten. Denn über die Hälfte der DAX-Anteilseigner lebt im Ausland. Größter Investor bei Mercedes ist zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen. Damit gehen auch die meisten Dividenden in andere Länder.