Verkehrsminister Scheuer schließt Hardware-Nachrüstungen für Diesel-Fahrzeuge nicht mehr aus - allerdings sollen auch die Autobesitzer einen Teil der Kosten übernehmen. Über dieses Konzept berichtet das "Handelsblatt".

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer setzt zur Umgehung von Fahrverboten weiter auf großzügige Umtauschprämien der Hersteller. Dies sei Kern seines Fünf-Punkte-Plans, den er am Sonntag im Kanzleramt bei einem Treffen mit den Vorstandsvorsitzenden von BMW, Daimler und Volkswagen vorgestellt habe, schreibt das "Handelsblatt".

Erstmals beinhalte der Plan aber auch begrenzte Hardware-Nachrüstungen, gegen die sich der CSU-Politiker bisher gewehrt hatte. Allerdings sei dies nur für einige neuere Modelle wie den VW-Passat, den 3er BMW und die Mercedes-C-Klasse geplant, so die Zeitung. Dabei sollen die Hersteller das Gros der Kosten übernehmen. Aber auch die Besitzer sollen zur Kasse gebeten werden. 20 Prozent der Umrüstkosten gingen an die Kunden. Dies sind bei geschätzten 3000 Euro pro Fahrzeug etwa 600 Euro. Ein Zuschuss des Staates sei nicht vorgesehen.

Tauschofferte der Konzerne

Scheuer setzt weiterhin vor allem auf eine Erneuerung der Fahrzeugflotte. Diesel-Besitzer sollten in den 65 Metropolregionen, in denen die Luftreinhaltewerte nicht erreicht werden, von den Autoherstellern ein Angebot zum Umtausch alter Autos erhalten. Die Hersteller könnten einen Neuwagen als Diesel, Benziner oder Elektroauto anbieten, allerdings auch junge Gebrauchtfahrzeuge, etwa aus der Leasingflotte. Die Differenz zwischen Umtauschprämie und Kaufpreis sollte dabei so klein wie möglich gehalten werden, so das "Handelsblatt".

Dieser Umtausch werde aber nicht schnell genug etwas bei den Stickoxidbelastungen Ballungsräumen verändern, befürchten Experten.

Verkehrsminister Scheuer setzt vor allem auf Umtauschprämien für Diesel-Fahrzeuge ... Umweltministerin Schulze fordert Nachrüstungen, die von den Konzernen bezahlt werden.

Schulze will Konzerne zahlen lassen

Die Zeit drängt: Im Laufe dieser Woche soll es weitere Gespräche geben werde - sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch zwischen dem Verkehrsministerium und den Autoherstellern. Bis zum 1. Oktober will die Bundesregierung eine gemeinsame Haltung zur möglichen Diesel-Nachrüstung finden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze bekräftigte erneut ihre Forderung nach großflächigen technische Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller. Diese seien der beste und gerechteste Ausweg aus der Dieselkrise, sagte die SPD-Politikerin. "Wer Fahrverbote vermeiden will, darf sich nicht nur auf Busse, Kommunalfahrzeuge oder Transporter beschränken. Ohne technische Nachrüstungen von Diesel-Pkw lässt sich das Problem nicht lösen."

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 25. September 2018 um 11:30 Uhr in der Wirtschaft.