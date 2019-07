Konzernumbau Deutsche Bank streicht 18.000 Stellen

Die Deutsche Bank plant im Zuge ihres Konzernumbaus bis 2022 den Abbau von rund 18.000 Stellen. Außerdem steigt das Unternehmen aus dem Aktiengeschäft aus. Der Umbau soll bis Ende 2022 voraussichtlich 7,4 Milliarden Euro kosten.

Die Deutsche Bank vollzieht einen grundlegenden Konzernumbau. Dafür nimmt das Geldhaus einen Verlust in Höhe von 2,8 Milliarden Euro im zweiten Quartal in Kauf. Insgesamt werde die Umstrukturierung bis Ende 2022 voraussichtlich 7,4 Milliarden Euro kosten, teilte der Dax-Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung mit.

Dadurch und durch den Rückzug aus dem Aktiengeschäft will die Bank bis 2022 ihre bereinigten Kosten auf 17 Milliarden Euro senken.

Bis 2022 plant das Unternehmen zudem den Abbau von rund 18.000 Stellen. Sie werde danach noch rund 74.000 Vollzeitstellen haben, erklärte die Bank. In Medienberichten war zuvor über den Abbau von konzernweit 15.000 bis 20.000 Vollzeitstellen spekuliert worden.

Rückzug aus dem Aktiengeschäft

Weiterhin teilte die Bank mit, dass sie sich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückziehen wird. Darüber hinaus soll das Handelsgeschäft, insbesondere der Handel mit Zinsprodukten, angepasst werden. Um Bilanzpositionen in Höhe von 74 Milliarden Euro aus diesen Geschäftsfeldern abzuwickeln, gründet die Bank eine interne "Bad Bank".

In den Jahren vor der Finanzkrise 2007/2008 war das Investmentbanking zeitweise eine Goldgrube für die Deutsche Bank. Die Sparte steuerte den Löwenanteil zum Konzerngewinn bei. Doch die Krise offenbarte die Schattenseiten vieler Geschäfte: Über Jahre musste sich der Dax-Konzern danach mit Klagen herumschlagen und zahlte etliche Milliarden an Geldstrafen. In den vergangenen beiden Quartalen schrieb die Investmentbank rote Zahlen.

Vorstandschef Christian Sewing erklärte, es handle sich um die "umfassendste Transformation der Deutschen Bank seit Jahrzehnten". Dies sei "ein echter Neustart". Die Bank kehre zu ihren Wurzeln zurück und besinne sich voll auf das Kundengeschäft.

Bundeswirtschaftsminister zuversichtlich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich zuversichtlich, dass Deutschlands größtem Geldhaus die Neuausrichtung gelingen wird. Die Deutsche Bank spiele in der ersten Liga und müsse jetzt die Weichen dafür stellen, dass das so bleibe, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag".

Die Deutsche Bank stehe "vor denselben Herausforderungen wie die restliche Wirtschaft auch", führte Altmaier aus. "Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Ich bin zuversichtlich, dass der Umbau der Deutschen Bank gelingen wird", betonte er.