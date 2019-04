Deutsche Bahn Regionalzüge in Hamburg am pünktlichsten

Pendler haben vergangenes Jahr im Fernverkehr der Deutschen Bahn viel Geduld aufbringen müssen. Jeder vierte Fernzug war verspätet. Der Regionalverkehr hingegen war recht pünktlich. Zumindest in Großstädten.

Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bahn Probleme, Züge im Fernverkehr pünktlich ans Ziel zu bringen: Jeder vierte ICE, Intercity oder Eurocity war nach Angaben des Konzerns verspätet. Besser sieht die Bilanz hingegen im Nahverkehr aus. In Großstädten war der Regionalverkehr recht zuverlässig: Bundesweit waren im Schnitt 94,1 Prozent der Regionalzüge pünktlich.

Pendler-Züge waren laut Bundesländervergleich in Hamburg am pünktlichsten. 97,7 Prozent der Züge fuhren nach Plan - ihre Verspätung lag also unter sechs Minuten. An zweiter Stelle der Statistik liegt Berlin. In der Hauptstadt waren die Bahnen zu 97,3 Prozent rechtzeitig am Gleis.

S-Bahn verändert Ergebnis im Regionalverkehr

Diese Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Denn Berlins und Hamburgs Nahverkehr schneidet so gut ab, da die S-Bahn mitgezählt wird. Sie gilt zwar bereits nach drei beziehungsweise vier Minuten als verspätet - aber ihre hohe Taktung und die kurzen Strecken entlasten das Gesamtergebnis.

Die Zahlen der Deutschen Bahn sähen anders aus, wenn die S-Bahn aus der Statistik herausgenommen wird: Dann läge die Pünktlichkeit in Hamburg nur noch bei 89 Prozent. Dies geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor.

Der Regionalverkehr in den Flächenländern fiel am besten in Mecklenburg-Vorpommern aus. 96,6 Prozent der Züge waren in dem Bundesland pünktlich. Schlusslicht war Bremen - nur 86 Prozent der Züge fuhren nach Plan. Schleswig-Holstein landete mit 89,8 Prozent pünktlichen Zügen auf dem vorletzten Platz.

Länder können Zahlungen kürzen

S-Bahnen und Regionalzüge fahren im Auftrag der Verkehrsverbünde der Länder und werden von ihnen bereitgestellt sowie bezuschusst. Bei Verspätungen können die Länder die Zahlungen verringern. Die Deutsche Bahn fährt rund zwei Drittel des Angebots. Die Tochter DB Netz erhebt die Zahlen - nach diesen war die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren geringfügig pünktlicher als die Konkurrenz.