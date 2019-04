Im Abgasskandal werden neue Vorwürfe gegen Daimler laut. Das Kraftfahrtbundesamt hat einem Bericht der "BamS" zufolge festgestellt, dass der Konzern erneut bei einem Modell die Stickoxid-Werte manipuliert hat.

Der Autobauer Daimler gerät offenbar erneut ins Visier des Kraftfahrtbundesamts (KBA). Die Behörde prüft laut der "Bild am Sonntag", ob das Unternehmen erneut mithilfe einer Software Abgaswerte in Tests nach unten korrigiert hat.

Rund 60.000 Autos betroffen

Dem Bericht zufolge dreht es sich um das Mercedes-Benz-Modell GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5. Betroffen seien rund 60.000 Fahrzeuge, die zwischen 2012 und 2015 produziert worden seien.

Bereits im Herbst 2018 sei beim KBA der Verdacht aufgekommen, dass Daimler "unzulässige Abschaltvorrichtungen" einsetze. So wurde in Tests der Behörde ein niedrigerer Stickoxid-Ausstoß gemessen, als im normalen Straßenbetrieb. Der Verdacht habe sich durch weitere Tests in den vergangenen Monaten erhärtet.

Hat Daimler versucht, Schummel-Software zu vertuschen?

Das KBA hat darum ein formelles Anhörungsverfahren gegen Daimler eingeleitet, wie ein Sprecher des Konzerns bestätigte. Laut Zeitungsbericht wirft das Bundesamt dem Unternehmen zudem vor, es habe versucht, die Schummel-Software durch spätere Updates unbemerkt zu entfernen. Dem widersprach der Daimler-Sprecher: "Die Behauptung, dass wir mit der freiwilligen Service-Maßnahme etwas 'verbergen' wollen, ist unzutreffend."

Daimler musste im Rahmen des Abgasskandals bereits 2018 mehrfach Rückrufaktionen starten, allein in Deutschland waren rund 280.000 Autos betroffen.