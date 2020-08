Der Börsengang des Tübinger Biotechunternehmens Curevac in New York ist ein gigantischer Erfolg. Die Notierung der Aktie lag im frühen Handel bereits bei 49 Dollar, dreimal soviel wie der Ausgabepreis.

Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat ein furioses Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Die Aktien notierten im frühen Handel am Freitag bei knapp 49 Dollar mit mehr als dem Dreifachen ihres Ausgabepreises - dabei waren sie mit 16 Dollar schon am oberen Ende der Preisspanne ausgegeben worden. Der erste Kurs lag mit 44 Dollar gestartet.

Fortschritte bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs hatten das Interesse der Anleger beflügelt. Schon zum Ausgabepreis wurde CureVac mit umgerechnet bis zu 2,4 Milliarden Euro bewertet - das sind 800 Millionen mehr vor wenigen Wochen, als unter anderem die deutsche Staatsbank KfW eingestiegen war. Nun beträgt die Marktkapitalisierung schon über sieben Milliarden Euro.

Über 200 Millionen Dollar eingesammelt

Damit konnte das wegen seines Corona-Impfstoffkandidaten bekannt gewordene Biotechunternehmen deutlich mehr als 200 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln.

Die zunächst etwas mehr als 13,3 Millionen Aktien wurden zu je 16 Dollar platziert, gab das Unternehmen bekannt. Weitere bis zu knapp zwei Millionen Papiere könnten die Zeichner der Aktien kurzfristig zusätzlich ordern. Insgesamt würden dem Unternehmen dann brutto rund 245 Millionen Dollar (207 Mio Euro) zufließen.

Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona

Rund 150 Millionen Dollar der Erlöse sollen in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes fließen. Mit weiteren 50 Millionen Dollar wird laut Börsenprospekt die kurzfristige Produktionskapazität ausgebaut. Curevac ist bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 einer von mehreren Hoffnungsträgern weltweit. Die Gesellschaft war im März in die Schlagzeilen geraten, weil die amerikanische Regierung angeblich Interesse an der Biotech-Firma hatte.

Mehrheitseigentümer von Curevac ist die Biotech-Holding Dievini des SAP-Gründers und Investors Dietmar Hopp. Neben Hopp sind der britische Pharmariese Glaxo, Katar und der Bund die größten Anteilseigner. Zuletzt hatte die deutsche Staatsbank KfW für 300 Millionen Euro 19 Prozent Anteile erworben.

Weitere Kursinformationen zu Biontech

Weitere Kursinformationen zu Moderna

Die zweite deutsche Impfstoff-Hoffnung

Curevac hatte im Juni mit der klinischen Erprobung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen. Die Tübinger setzen - wie die Mainzer Biotech und der US-Konzern Moderna - auf Impfstoffe auf Basis der sogenannten Boten-RNA (mRNA). Sie soll menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Eiweißstoffen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln. Sowohl Biontech als auch Moderna sind bereits börsennotiert.

1/4 Wer am meisten vom Curevac-IPO profitiert Vollbild Dietmar Hopp

Über die Divieni-Hopp-Biotech-Holding hält der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp laut SEC-Börsenprospekt vom 10. August 53,7 Prozent und ist damit Mehrheitseigentümer. Nach der Aktienplatzierung soll die Divieni-Holding, die bisher Mehrheitseigentümer war, knapp 50 Prozent der Anteile halten.

ME/lg/dpa/rtr

Quelle: boerse.ard.de