Deutsche Wirtschaft Gelassenheit statt "Coronaschock"?

Die Politik reagiert auf Forderungen aus der Wirtschaft, die Auswirkungen der Corona-Epidemie abzufedern: Einem Bericht zufolge könnten Kurzarbeit-Regeln gelockert werden, CSU-Chef Söder fordert ein Notfallkonzept.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus abzufedern, will die Bundesregierung einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge die Regeln für Kurzarbeit lockern. Demnach hätten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kanzleramtschef Helge Braun bereits am Donnerstag darüber beraten, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise.

Regulär gibt es Kurzarbeitergeld nur, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft eines Betriebs von erheblichem Arbeitsausfall betroffen ist. Diese Schwelle will die Bundesregierung laut dem "Handelsblatt"-Bericht senken. Außerdem soll beschlossen werden, dass den Betrieben 50 Prozent der Sozialbeiträge für die ausfallenden Arbeitsstunden erstattet werden. Strittig ist der Zeitung zufolge, inwieweit vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld Arbeitszeitkonten abgebaut werden müssen. Auch, ob Kurzarbeitergeld auch an Zeitarbeiter ausgezahlt werden soll, ist demnach noch unklar.

Beim Treffen des Koalitionsausschusses am Sonntag soll dem "Handelsblatt" zufolge eine Entscheidung fallen, die zunächst bis zum Jahresende gelten könnte.

"Entfesselungspaket" für Wirtschaft gefordert

Damit reagiert die Politik zunehmend auf Forderungen deutscher Unternehmer, ihnen in Zeiten der Epidemie unter die Arme zu greifen. "Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen. Wir wollen keinen Coronaschock für die deutsche Wirtschaft", sagte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Zu den nötigen Hilfen zählen neben Kurzarbeitergeld aus seiner Sicht Bürgschaften und Steuerstundungen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der sich derzeit um den CDU-Vorsitz bewirbt, forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein "Entfesselungspaket" für die deutsche Wirtschaft.

Auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sicherte der Branche zu, in Zeiten massenhaft notwendiger Reiseabsagen und zurückgehender Buchungen "schell und unbürokratisch" Hilfe zu leisten. Bareiß reagierte damit auf einen Hilferuf des Deutschen Tourismusverbands.

Mehr als 680 Infektionen im Bundesgebiet

Inzwischen ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infizierten im Bundesgebiet auf 684 gestiegen - etwa zehn Mal so viele wie in der Vorwoche. Die Johns-Hopkins-University in Baltimore meldete bislang 670 Fälle in Deutschland.

Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, in dem dem Robert-Koch-Institut zufolge bislang kein Fall registriert wurde. Mehrere Schülergruppen, die aus dem Risikogebiet Südtirol nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt sind, sollen vorsichtshalber zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Auch im süddeutschen Bamberg müssen 60 Familien vorsorglich in Quarantäne, nachdem eine Schülergruppe aus dem Skilager im Risikogebiet zurückgekommen ist.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Bürger am Freitag aufgerufen, Corona-Risikogebiete zu meiden und auf nicht notwendige Reise auf die betroffenen Regionen in Italien und in Nordrhein-Westfalen zu verzichten.

Kassenarztchef mahnt zu mehr Gelassenheit

Kassenarztchef Andreas Gassen mahnte unterdessen in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu "realistischer Gelassenheit". Die Lage in Deutschland sei mit der in Italien, wo es bereits 197 Coronavirus-Tote gibt, nicht vergleichbar. Rufe nach bundesweiten Schulschließungen und dem Verbot von Großveranstaltungen lehnte er als "hysterische Überreaktion" ab: "Wir können doch nicht das öffentliche Leben stilllegen, und die Leute sitzen alle zu Hause und verfolgen vor dem Fernseher gebannt den Corona-Liveticker, obwohl es nur sehr wenige Menschen gibt, die sich mit einem relativ milden Virus angesteckt haben", sagte er.

Am Freitag hatte die Pressestelle des Virchow-Klinikums der Berliner Charité dem RBB bestätigt, dass dort große Mengen Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Handschuhe und Schutzkleidung gestohlen worden waren. Betroffen sei eine Station, in der schwer krebskranke Kinder behandelt werden. "Als Reaktion wurden interne Vorkehrungen getroffen, damit sich dies nicht wiederholt", hieß es.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. März 2020 um 12:00 Uhr.