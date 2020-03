Deutschland ist ein Land der Messen und Ausstellungen. Wegen des Coronavirus ist der Betrieb aber weitgehend eingestellt. Für Messebauer, Hotelbetreiber und Gastwirte hat das dramatische Konsequenzen.

Von David Zajonz, WDR

So etwas hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus führt dazu, dass im ganzen Land Handelsmessen abgesagt oder verschoben werden. Betroffen sind etwa die Leipziger Buchmesse, die Kölner Fitnessmesse FIBO, die Hannover Messe und die Berliner Tourismusmesse ITB.

Weltweit zahlreiche Messen abgesagt oder verschoben wegen Coronavirus

tagesthemen 21:45 Uhr, 06.03.2020, Jenni Rieger/Angela Wistuba, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-671229~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kurzarbeit für Messebauer

"Ich mache jetzt seit 25 Jahren Messebau und so eine Situation hatten wir noch nie", sagt Andreas Berning, Geschäftsführer der Firma Display Messebau aus Essen. Fast alle seine Aufträge für die kommenden Wochen sind wegen des Coronavirus abgesagt worden. "Das trifft einen bis ins Mark", so Berning.

Seine Firma hat in dieser Woche Kurzarbeit beantragt. Für viele der 50 Mitarbeiter werden Teile des Gehalts also wohl teilweise von der Arbeitsagentur übernommen. Kurzarbeit hat für Arbeitgeber Berning einen großen Vorteil: Er muss seine Mitarbeiter vorerst nicht entlassen und nach der Krise nicht händeringend nach neuen Fachkräften suchen. Seinen Mitarbeitern bietet das Kurzarbeitergeld zumindest eine gewisse Sicherheit.

Hotelbuchungen massenhaft storniert

In der Messestadt Köln betreibt die Dorint GmbH drei Hotels, eines davon direkt am Messegelände. Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe beklagt, die Messeabsagen führten dazu, dass in seinen Kölner Hotels jedes fünfte Bett leer bleibe. "Wir glauben, dass die Auswirkungen uns Geld kosten werden, aber nicht das Leben", sagt Iserlohe. "Aber die gesamte Tourismusbranche braucht Hilfe", so sein Appell an die Politik.

Dass an den großen Messestandorten viele Hotelbetten leer bleiben, ist wenig überraschend. Betroffen sind aber auch Unternehmen in kleineren Städten, wie etwa das Lindgart Hotel im ostwestfälischen Minden. Das Hotel hat 100 Zimmer, zu normalen Zeiten treffen sich dort Geschäftsleute für Tagungen und Konferenzen. Die Firmen hätten ihre Reisetätigkeit mehr oder weniger eingestellt, beklagt Hotelbesitzer Bernd Niemeier: "Ich habe in drei Tagen circa 700-800 Übernachtungen verloren."

"Ein Flächenbrand" in der Branche

Niemeier ist zugleich Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Nordrhein-Westfalen. Der Verband hat auf Bundesebene eine Blitzumfrage unter seinen Mitgliedern durchgeführt. Demnach gehen vor allem die Buchungen von Geschäftsreisenden zurück, private Buchungen sind weniger betroffen.

Nach eigener Aussage verzeichnen über 80 Prozent der Hoteliers in Deutschland Umsatzeinbußen, bei den Restaurants sind es über 70 Prozent. Niemeier spricht von einem "Flächenbrand". Für Hotels und Gaststätten ist die Lage auch deshalb so kritisch, weil im Dienstleistungsbereich sogenannte Nachholeffekte häufig ausbleiben. Niemeier erklärt das an einem Beispiel: "Wenn Sie einen Porzellanteller herstellen und ihn heute nicht verkaufen können, können Sie ihn ins Regal stellen und morgen verkaufen. Das Hotelzimmer, das ich heute nicht verkauft habe, kann ich nicht morgen doppelt verkaufen."

Politik soll helfen

Die Hotelbranche fordert Hilfe von der Politik. Das Kurzarbeitergeld solle unbürokratischer werden, für kriselnde Unternehmen will Dehoga Not-Kredite. Dazu kommt eine alte Forderung des Verbands: Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Restaurantbesuche. Letzteres dürfte aber wohl eher einen langfristigen Effekt haben und kaum zur Lösung der akuten Krise beitragen.

Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus gehen aber weit über Messebau, Hotels und Restaurants hinaus. Gefahr droht auch für viele Industrieunternehmen, denen Bauteile aus China fehlen. Die deutsche Wirtschaft droht insgesamt in die Rezession zu rutschen. Vor diesem Hintergrund steht die Bundesregierung unter Druck, eine große Krise zu verhindern. Am Sonntag treffen sich die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD, um über Hilfen zu sprechen. Unternehmer und Arbeitnehmer im ganzen Land werden gespannt auf die Ergebnisse warten.