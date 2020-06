Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat den mit der Bundesregierung ausgehandelten staatlichen Hilfen zugestimmt. Er akzeptierte damit, dass der schwer angeschlagene Luftfahrtkonzern Start- und Landerechte abgibt.

Nach der Konzernführung hat auch der Aufsichtsrat der Lufthansa dem Rettungspaket für das Luftfahrtunternehmen zugestimmt. Damit wurden auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert, wie die Lufthansa in Frankfurt am Main mitteilte.

"Es war eine sehr schwierige Entscheidung", erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Karl-Ludwig Kley. "Nach intensiver Diskussion haben wir uns dazu durchgerungen, dem Vorschlag des Vorstands zuzustimmen." Nun fehlt nur noch die Zustimmung der Lufthansa-Aktionäre.

"Vor der Lufthansa liegt ein schwieriger Weg"

Kley erklärte, der Aufsichtsrat empfehle den Aktionären, "diesen Weg mitzugehen, auch wenn er ihnen substanzielle Beiträge zur Stabilisierung ihres Unternehmens abverlangt". Es müsse aber deutlich gesagt werden, "dass vor der Lufthansa ein sehr schwieriger Weg liegt". Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre ist für den 25. Juni geplant.

Der Konzern hat derzeit massive Umsatzrückgänge wegen der Corona-Pandemie. Die Lufthansa und die Bundesregierung hatten sich angesichts dessen vor einer Woche auf ein neun Milliarden Euro schweres Stützungsprogramm geeinigt.

Abgabe von Start- und Landerechten

Es sieht vor, dass drei Milliarden Euro als Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fließen, die übrigen sechs Milliarden Euro kommen aus dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Unternehmen abfedern soll.

Der Aufsichtsrat hatte zunächst Vorbehalte gegenüber dem Rettungspaket, und zwar wegen der Auflagen der EU-Kommission, die den Hilfen grünes Licht geben muss. Zuletzt hatten sich die Bundesregierung und Brüssel aber geeinigt: Die Lufthansa muss demnach 24 Start- und Landerechte an den wichtigen Flughäfen in Frankfurt am Main und München an Konkurrenten abgeben.