Christkindlesmarkt in Nürnberg Weihnachtsmarkt -Händler zufrieden Stand: 24.12.2022 08:06 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in Nürnberg dieses Jahr wieder der weltbekannte Christkindlesmarkt statt. Auch dort machten sich Energiekrise und Inflation bemerkbar. Die Bilanz fällt trotzdem positiv aus.

Von Roland Zimmermann, BR

Der Andrang war groß, als der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg Ende November nach zwei Corona-Jahren mit Verboten und Absagen in letzter Minute feierlich eröffnete. Nicht nur die Nürnberger, sondern auch Touristen aus aller Welt waren neugierig, wie sich der Markt nach der Corona-Pause verändert hat und wie er auf die aktuellen Krisen reagiert.

Nach einer ersten Bilanz der Stadt Nürnberg haben ihn diesmal rund zwei Millionen Gäste besucht. Im Jahr 2019, dem letzten Christkindlesmarkt vor der Corona-Pause, waren es noch 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher. Trotz der etwas weniger Besucher bezeichnet der Leiter des Nürnberger Marktamtes, Marco von Domschütz-Dietl, den Christkindlesmarkt als "Publikumsmagnet". Die Besucher stammten jeweils zu einem Drittel aus Nürnberg, aus der Region und aus der ganzen Welt.

Hohe Energiekosten und kürzere Festbeleuchtung

Trotz der teuren Energie erstrahlte auch in diesem Jahr nicht nur der Hauptmarkt, sondern die gesamte Nürnberger Altstadt in weihnachtlichem Glanz. Wenn das manchen Besuchern diesmal nicht mehr so heimelig wie vor Corona vorkam, dann lag es daran, dass die gesamte Weihnachtsbeleuchtung auf die kühler wirkenden und sparsamen LEDs umgestellt wurde - mit Ökostrom betrieben. Außerdem wurde es früher dunkel als sonst: Die Lichter gingen bereits um 22 Uhr aus. Vorher leuchteten sie noch bis Mitternacht.

Die insgesamt 165 Budenbetreiber bekamen die gestiegenen Energiekosten dennoch zu spüren, die sie an die Verbraucher weitergaben. So verlangten die Stände für eine Tasse Glühwein 4,50 Euro - einen Euro mehr als vor Corona. Dies habe zu Kaufzurückhaltung geführt, sagt Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes: "Viele drehen wegen der Inflation den Euro zweimal um, bevor sie ihn hier ausgeben." Die meisten Händler seien aber froh, überhaupt wieder Einnahmen zu haben und seien daher mit den Umsätzen eher zufrieden.

300.000 zusätzliche Übernachtungen

Auch aus touristischer Sicht fällt die Bilanz positiv aus. Nach Schätzungen der Congress- und Tourismuszentrale Nürnberg brachte der Christkindlesmarkt der Hotellerie etwa 300.000 zusätzliche Übernachtungen. An den vier Adventswochenenden lag die Hotelauslastung bei 85 Prozent. Der Christkindlesmarkt ist für die Stadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Zuletzt erwirtschaftete er im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 180 Millionen Euro für Handel, Gastronomie und Hotellerie.

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg gilt als einer der ältesten und bekanntesten Weihnachtsmärkte der Welt. Das dafür verantwortliche städtische Marktamt achtet streng auf die traditionelle Gestaltung des Marktes. So müssen die Holzbuden alle einheitlich rot und weiß gestreifte Stoffdächer haben, was den Farben des fränkischen Wappens entspricht. Blinkende Nikoläuse oder singende Weihnachtsmänner beispielsweise, die andernorts für Stimmung sorgen sollen, gibt es auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg nicht.