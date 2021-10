Bundesbank-Chef Jens Weidmann tritt zurück Stand: 20.10.2021 11:58 Uhr

Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der Bundesbank tritt Präsident Jens Weidmann zum Jahresende zurück. Hinter seiner Entscheidung stehen laut dem Geldinstitut persönliche Gründe.

Der Chef der Bundesbank, Jens Weidmann, will seinen Posten räumen. Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung zum 31. Dezember gebeten.

Wie das Geldinstitut weiter mitteilte, will Weidmann aus persönlichen Grünen zurücktreten. Auf ihrer Internetseite zitierte die Bundesbank aus einem Schreiben Weidmanns an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses:

Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen - für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich.

"Klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank"

In dem Brief schaut Weidmann auf seine Zeit als Präsident des Instituts und auf das gemeinsam mit der Belegschaft Erreichte zurück. Er verweist etwa auf die Herausforderungen der Staatsschuldenkrise und zuletzt auf die Hürden durch die Corona-Pandemie. "Das Umfeld, in dem wir operieren, hat sich massiv verändert und die Aufgaben der Bundesbank sind gewachsen", schreibt Weidmann:

Mir war es dabei immer wichtig, dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar bleibt.

Ein wiederholter Kritiker der EZB

Explizit dankte Weidmann auch Christine Lagarde als Präsidentin des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) für "die offene und konstruktive Atmosphäre in den zuweilen schwierigen Diskussionen der vergangenen Jahre". In der Vergangenheit hatte sich Weidmann wiederholt kritisch zu der lockeren Geldpolitik der EZB geäußert.

Es sei ihm "eine Ehre und eine Herzensangelegenheit" gewesen, die Bundesbank zu führen, heißt es in Weidmanns Schreiben weiter, "und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Positionen der Bank im Interesse einer stabilen Währung, eines stabilen Finanzsystems, stabiler Zahlungsverkehrssysteme und einer sicheren Bargeldversorgung zu gestalten".

Jüngster Bundesbankpräsident

Weidmann steht seit Mai 2011 an der Spitze der Bundesbank. Somit wurde er im Alter von 43 Jahren der bislang jüngste Präsident des Instituts. Er folgte auf Axel Weber, der im Streit über die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank hingeworfen hatte. Seit November 2015 ist Weidmann zudem Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.