Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter auf Erholungskurs. Der Dax steigt ebenso wie der Geschäftsklimaindex. Doch für weitere positive Kursimpulse sorgt das zunächst nicht.

Am späten Vormittag liegt der Dax im Bereich von 13.145 Punkten und damit 0,6 Prozent höher als gestern. Doch kurz nach Handelsbeginn war der Dax noch 1,2 Prozent auf ein Tageshoch von 13.221 Zählern geklettert.

Ifo-Zuwachs setzt sich fort

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hellt sich nach dem Rekord-Einbruch der Wirtschaft in der Corona-Krise zusehends wieder auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für August kletterte auf 92,6 Zähler von 90,4 Punkten im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge: "Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers auf 92,2 Punkte gerechnet. Die vom Ifo befragten Manager schätzten ihre Geschäftsaussichten und auch ihre Lage günstiger ein als zuletzt.

"Zwar ist hier die Verunsicherung wegen der zuletzt weiter verschärften Coronabeschränkungen hoch, solange es aber keinen flächendeckenden Shutdown gibt, sollte Wachstum erwartet werden. Im Hinblick auf die EZB-Politik gibt es trotz der freundlichen Perspektiven keinen Grund, von der extrem lockeren Ausrichtung abzuweichen, kommentierte Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba.

Nikkei und Euro im Plus

An der japanischen Börse ging es heute steil nach oben. Der Nikkei 225 gewann 1,4 Prozent auf 23.296 Punkte. Rückenwind brachte auch die Wiederaufnahme der Gespräche über das Handelsabkommen zwischen den USA und China. Hochrangige Handelsvertreter hätten konstruktive Gespräche über die Zukunft des Phase-1-Handelsabkommens geführt, teilte das amerikanische Handelsministerium mit.

Am Devisenmarkt gewinnt der Euro an Stärke. Die Gemeinschaftswährung kletterte gegenüber dem US-Dollar bis auf 1,1836 US-Dollar.

Konjunktur: Weniger Minus als befürchtet

Die deutsche Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal nicht ganz so stark geschrumpft wie bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von April bis Juni um 9,7 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte ein Minus von 10,1 Prozent ergeben. Das ist dennoch der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen Berechnungen für Deutschland im Jahr 1970.

Staatshaushalt rutscht deutlich ins Minus

Die Corona-Rezession hat ein riesiges Loch in den deutschen Staatshaushalt gerissen. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung gaben im ersten Halbjahr zusammen 51,6 Milliarden Euro mehr aus als sie einnahmen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das Defizit entspricht 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 stand noch ein Überschuss von 46,5 Milliarden Euro zu Buche.



Auch im Gesamtjahr 2020 dürfte der deutsche Staat tiefrote Zahlen schreiben, nachdem zuvor acht Jahre in Folge ein Überschuss gelungen war. Die Bundesbank rechnet mit einem Defizit von etwa sieben Prozent.

Deutsche Bank mag Deutsche Post

Die Deutsche-Post-Aktie profitiert von einer positiven Einstufung durch die Deutsche Bank. Das Geldhaus hat das Kursziel für den Dax-Titel von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal der europäischen Logistikunternehmen sei durchweg stark ausgefallen, schrieb Analyst Andy Chu in einer Branchenstudie. Die Trends gestalteten sich weiterhin positiv.

Analystenlob für Siltronic

Eine Kaufempfehlung der Credit Suisse treibt die Aktien von Siltronic an. Analyst Achal Sultania macht in einer Studie erste Anzeichen für stabilere Wafer-Preise aus. Die Preisfindung sei "vernünftiger" geworden. Die Preise profitierten von längerfristigen Lieferverträgen und einem steigenden Anteil von Silizium in elektronischen Geräten. Gleichzeitig seien Siltronic-Aktien günstig bewertet: Sie würden mit Abschlägen zu den Papieren der Wettbewerber Sumco und GWC gehandelt.

Nordex-Aktie mit Turbinen-Schub

Ein Auftrag von einem Neukunden aus Brasilien beschert der Nordex-Aktie am Dienstag einen deutlichen Kursgewinn. Zum Xetra-Start liegt der Titel zwei Prozent im Plus. Für die Toda Energia do Brasil liefert Nordex acht Turbinen für einen 27,7-Megawatt-Windpark. Der Auftrag umfasst auch den Service der Anlagen für 15 Jahre. Ein Händler wertete die Bestellung in einer ersten Reaktion am Morgen entsprechend positiv für die Hamburger.

Fraport: Weniger gehen in die Luft

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben bei ihrer Erholung aus dem Corona-Tief einen Rückschlag erlitten. Nach dem Ende der hessischen Sommerferien zählte der Flughafenbetreiber Fraport in der Woche vom 17. bis 24. August an Deutschlands größtem Airport 330.428 Fluggäste und damit 78,7 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche ein Jahr zuvor, Das waren rund 23.000 Passagiere weniger als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 77,3 Prozent betragen hatte.



Die Zahl der Flugbewegungen sank nun im Vergleich zur entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres um 62,6 Prozent auf 3.949 Starts und Landungen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost fiel um 12,3 Prozent auf 33.905 Tonnen, nachdem der Rückgang in der Vorwoche im Jahresvergleich 13,7 Prozent betragen hatte.

Akasol empfohlen

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Akasol von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 70 Euro angehoben. Dank des hohen Auftragsbestands habe der Autozulieferer von Batteriesystemen solide Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Christian Glowa in einer vorliegenden Studie. Die Akasol-Aktie profitiert deutlich von der positiven Besprechung.

Qiagen setzt auf digitalen Corona-Test

Qiagen kann in den USA seinen digitalen Schnelltest zum Nachweis von Sars-CoV-2-Antikörpern auf den Markt bringen. Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen kündigte am Montagabend die Einführung an, nachdem der Antrag des Unternehmens auf Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA eingereicht worden sei. Erste Auslieferungen sollen Ende August 2020 stattfinden. In Europa wird das Produkt ebenfalls in den kommenden Wochen starten.

Apple-Aktiensplit schüttelt Dow durch

Gleich drei Unternehmen des 30 Titel umfassenden Dow Jones werden in einer Woche ausgetauscht. Der SAP-Rivale Salesforce ersetzt den Ölkonzern ExxonMobil, wie der Indexanbieter S&P mitteilte. Das Unternehmen ist aktuell das älteste Mitglied im DJIA.



Der Biotechkonzern Amgen ersetzt zudem den Pharmariesen Pfizer. Zudem zieht der Mischkonzern Honeywell in den Index ein. Dafür muss der erst vor kurzem durch eine Fusion entstandene Rüstungs- und Technologiekonzern Raytheon Technologies weichen.



Zur Begründung verwies der Indexanbieter auf den zum selben Zeitpunkt wirksam werdenden Aktiensplit von Apple. Dadurch werde das Gewicht des DJIA in einem wichtigen globalen Index verringert. Die Umstellung wirke dem entgegen.

Rio Tinto bestraft eigene Manager

Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto hat mehreren Managern den Bonus gekürzt, weil das Unternehmen im Mai ein Gräberfeld in Australien gesprengt hatte, das den Aborigines heilig ist. Konzernchef Jean-Sébastien Jacques muss auf umgerechnet drei Millionen Euro verzichten, der für die Abteilung Eisenerz zuständige Manager Chris Salisbury auf rund 670.000 Euro und die Kommunikationschefin Simone Nien auf 582.000 Euro, wie der Konzern mitteilte.

Zoom patzt, Aktie fällt

Die Angebote des Videodienstleisters Zoom waren vorübergehend zum Teil lahmgelegt. Auf der Internetseite des Unternehmens hieß es, mehrere Nutzer in den USA hätten sich darüber beschwert, sie könnten an Videokonferenzen nicht teilnehmen. Nach einigen Stunden teilte der in San Jose in Kalifornien ansässige Konzern mit, das Problem sei behoben. Die Nutzung von Telefon- und Chatdiensten war nach Firmenangaben auch während der Panne möglich. Über deren Gründe machte Zoom allerdings keine Angaben. Die Zoom-Aktie verlor an der Technologiebörse Nasdaq überdurchschnittlich.

Quelle: boerse.ard.de