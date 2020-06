Blankes Entsetzen bei Wirecard-Aktionären: Die lange erwartete Vorlage der Bilanz für 2019 wird erneut verschoben. In der Mitteilung des Unternehmens ist von "unrichtigen Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken" die Rede. Es bestehen Unklarheiten in Milliardenhöhe. Die Aktie stürzt dramatisch ab.

Eigentlich war die Zahlenvorlage nach zwei Verschiebungen heute vor Börsenbeginn erwartet worden, und sollte dann im Laufe des Vormittags stattfinden. Um 10:45 Uhr teilte der Dax-Konzern dann aber ad hoc mit, dass es damit doch nichts wird.

Ein neues Datum steht noch nicht fest. "Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck daran, den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weiter aufzuklären", hieß es. Sollte der Konzern einen testierten Abschluss bis Freitag (19. Juni) nicht vorlegen, könnten Kredite der Wirecard AG in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro gekündigt werden, warnte das Unternehmen.

"Unrichtiges Vorstellungsbild"

Des weiteren heißt es in der Mitteilung: "Der Abschlussprüfer der Wirecard AG, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat die Wirecard AG darüber informiert, dass über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro (dies entspricht in etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme) noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren", heißt es in der Mitteilung.

"Es bestehen Hinweise, dass dem Abschlussprüfer von einem Treuhänder bzw. aus dem Bereich der Banken, welche die Treuhandkonten führen, unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden, damit dieser ein unrichtiges Vorstellungsbild über das Vorhandensein der Bankguthaben bzw. die Führung von Bankkonten zugunsten der Wirecard-Gesellschaften erhalte. Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck daran, den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weiter aufzuklären."

Wirecard teilte weiter mit, man sei möglicherweise Opfer eines gigantischen Betrugs geworden und werde Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Nach der Mitteilung bricht der Aktienkurs um mehr als die Hälfte ein.

Die Vorgeschichte

Bei dem Dax-Konzern waren nach einer Sonderprüfung zu Bilanzfälschungsvorwürfen zentrale Fragen unbeantwortet geblieben. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG meldeten in ihrem Bericht Ende April zu den Geschäftsjahren 2016 bis 2018, dass wesentliche Unterlagen fehlten - hauptsächlich zum Geschäft mit Drittfirmen. Deswegen konnten die KPMG-Prüfer auch nicht feststellen, ob den entsprechenden Buchungen auch reale Umsätze entsprechen.

Wirecard hatte vor der Veröffentlichung des Berichts ausdrücklich betont, dass sich keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation ergeben hätten. Der Aktienkurs hatte sich daraufhin kräftig erholt bis auf mehr als 140 Euro, brach dann aber nach der Veröffentlichung des KPMG-Berichts Ende April ein, da die Investoren das Unternehmen angesichts der Aussagen der Wirtschaftsprüfer nicht als vollends von den Vorwürfen der Bilanzmanipulation entlastet ansahen.

Wegen der Verlautbarungen des Unternehmens im Vorfeld der Veröffentlichung ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft München gegen die Wirecard-Vorstände wegen des Verdachts auf Marktmanipulation.

