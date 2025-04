Trumps Zoll-Ankündigung US-Aktienkurse sinken so tief wie seit 2020 nicht Stand: 04.04.2025 00:00 Uhr

US-Präsident Trump hat die Finanzmärkte auf der ganzen Welt in Aufruhr versetzt. Die Aktienmärkte im eigenen Land sind nach seiner Zollankündigungen besonders heftig eingebrochen - so tief wie seit Jahren nicht.

Mit einem Minus von fast fünf Prozent ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst.

Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt sechs Prozent einbüßte. Zu dem Index gehören Tech-Unternehmen, wie Amazon, Meta oder Apple. Den iPhone-Hersteller hat es mit einem Minus von neun Prozent am härtesten getroffen. Das liegt vor allem daran, dass der für den Konzern wichtige Produktionsstandort China stark von Donald Trumps neuen Zöllen betroffen ist.

Der Leitindex Dow Jones stürzte über 1.600 Punkte ab - und fiel damit um fast vier Prozent.

Anleger in Sorge

Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus Dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen und höheren Inflationsraten führen.