Das Kartellrecht in den USA

In den USA sind Kartellrecht und Fusionskontrolle in drei Bundesgesetzen geregelt. Das berühmteste ist der Sherman Antitrust Act aus dem Jahr 1890, der unter anderem ein Monopolisierungsverbot enthält. Aufsichtsbehörden sind die Federal Trade Commission (FTC) und das US-Justizministerium. Ziel ist die Steigerung der Konsumentenwohlfahrt und die Effizienz des Marktes zum Nutzen der Verbraucher. Die US-Behörden haben weitreichende Eingriffsmöglichkeiten. Sie können Strafen verhängen und strukturelle Veränderungen in Unternehmen durchsetzen. Das schärfste Mittel ist die Zerschlagung eines Monopols durch Aufspaltung - das Drohpotenzial ist hoch. Die Realität ist allerdings nicht so furchterregend, denn eine Aufspaltung geschah seit 1890 genau zwei Mal: 1911 mit der Entflechtung des Erdölkonzerns Standard Oil und 1982 mit der Zerteilung von AT&T. Im Fall des Softwareriesen Microsoft ordnete ein Richter in den 90er Jahren die Zerschlagung zwar an, sie wurde in der Berufung gegen Auflagen aber zurückgenommen. Die Rechtsmaterie ist schwierig: Selbst wenn ein Monopol festgestellt werden sollte, ist eine Art wertende Gesamtbetrachtung gefragt. Sie bietet Raum für allerlei juristische Argumentationskunst, denn Unternehmen können sich damit rechtfertigen, dass ihr Verhalten insgesamt auch wettbewerbsfördernde Effekte oder Effizienzgewinne zur Folge hat. Genau darauf wiesen Google-Offizielle übrigens zuletzt immer wieder hin.