Die Deutsche Telekom geht gestärkt in die Milliarden-Fusion in den USA. Dank florierender Geschäfte in Amerika und Europa steigerten die Bonner den Gewinn 2019 deutlich. Dennoch gibt's weniger Dividende für die Aktionäre.

Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Jahr um 6,4 Prozent auf 80,5 Milliarden Euro. Dabei profitierte die Telekom vom brummenden Geschäft in den USA. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 3,9 Milliarden Euro. Das sind 80 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mit verantwortlich hierfür waren deutlich weniger Sondereinflüsse. 2018 hatte die Telekom noch 2,4 Milliarden Euro vor allem für Personalmaßnahmen und Abschreibungen aufgewendet. "Mit diesen Rekordzahlen haben wir unsere Position als klare Nummer eins der Branche in Europa bestätigt", bilanzierte Telekom-Chef Tim Höttges.

10 Cent weniger Dividende

Allerdings ächzt der Konzern unter einer hohen Schuldenlast. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten des Bonner Konzerns lagen zum Jahresende bei rund 76 Milliarden Euro. Der Schuldenstand hat Folgen: Die Telekom kürzt ihre Dividende für 2019 von 70 Cent auf 60 Cent je Aktie. Der Konzern hatte dies unter anderem mit hohen Kosten für die 5G-Mobilfunkauktion in Deutschland und mit finanziellen Lasten aus der angestrebten US-Transaktion begründet.

Für das laufende Jahr stellt die Telekom weitere Zuwächse in Aussicht. Die Bonner wollen beim Umsatz zulegen und den operativen Ertrag (bereinigtes Ebitda ohne Leasingkosten) auf 25,5 Milliarden Euro steigern.

(Fast) grünes Licht für die US-Fusion

Knapp 20 Jahre nach der umstrittenen Milliarden-Übernahme von Voicestream steht die Telekom vor einem neuen Expansionsschritt in den USA. Die Tochter T-Mobile US soll mit dem Rivalen Sprint zusammengehen. Durch die Fusion soll ein Mobilfunkriese entstehen, der auf gut 130 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar kommt - die Nummer drei auf dem US-Markt.

Der Konzern hat inzwischen die wichtigsten Hürden für den im April 2018 angekündigten Milliarden-Deal aus dem Weg geräumt. Zuletzt hatte ein US-Gericht Klagen mehrerer Bundesstaaten gegen die Pläne abgeschmettert. Legen die vor Gericht unterlegenen US-Bundesstaaten keine Berufung gegen die Entscheidung ein, ist die Fusion für Telekom-Chef Höttges nach langem Ringen endlich in greifbare Nähe gerückt. Hoffnung machte dem Telekom-Chef dabei bereits der Bundesstaat New York: Die örtliche Generalstaatsanwältin, Letitia James, hatte angekündigt, nicht gegen den Richterspruch vorgehen zu wollen.

Hohe Investitionen notwendig

Für die Expansion in den USA brauchen die Bonner zusätzlich Geld. T-Mobile US hat versprochen, ein landesweites 5G-Mobilfunknetz aufzubauen. 40 Milliarden Dollar an Investitionen hat T-Mobile-US-Chef John Legere in Aussicht gestellt.

Auch in Deutschland stehen hohe Kostenausgaben bevor. Der Konzern muss das 5G-Netz aufbauen. Umstritten ist, ob auch der chinesische Ausrüster Huawei dabei in Deutschland zum Zuge kommt. Die USA werfen ihm Spionage vor, Huawei hat die Kritik zurückgewiesen. Die Telekom arbeitet auch mit den Ausrüstern Ericsson und Nokia zusammen. Mit Nokia allerdings gibt es Probleme wegen deren Qualität. Nun hat die Telekom einen echten Mangel an 5G-Zulieferern. Nur auf Ericsson wollen die Bonner nicht setzen.

Eine weitere Baustelle ist T-Systems. 2020 soll der Umbau der angeschlagenen Großkundentochter vorangetrieben werden.

T-Aktien gefragt

Die Zahlen und der Ausblick der Telekom kommen an der Börse gut an.Die T-Aktien steigen zur Xetra-Eröffnung um 1,9 Prozent und führen den Dax an. Seit Jahresbeginn sind die Telekom-Titel um rund neun Prozent gestiegen.

