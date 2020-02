Die Schwäche der Autoindustrie und des Maschinenbaus sowie Verluste im Windanlagenbau haben Siemens zu Beginn des neuen Geschäftsjahres einen Gewinneinbruch beschert. Den Mitarbeitern drohen harte Einschnitte.

Tatsächlich ist Siemens mit einem deutlichen Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das bereinigte operative Ergebnis aus dem Industriegeschäft, die meistbeachtete Erfolgskennziffer, brach im ersten Quartal (Oktober bis Dezember) um 30 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro ein, wie der Industriekonzern am Morgen vor der Hauptversammlung mitteilte.

Von Siemens befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,88 Milliarden Euro gerechnet. Das vor der Abspaltung stehende Energietechnik-Geschäft zeigte ebenso Schwächen - das Ergebnis brach um ein Drittel ein - wie das Aushängeschild, die Industrieautomatisierung (Digital Industries).

Jahresziele bestätigt

Diese litt unter dem Abschwung in der Autoindustrie und im Maschinenbau und musste einen Ergebniseinbruch um ein Drittel hinnehmen. Vorstandschef Joe Kaeser sprach von einem verhaltenen Start ins Geschäftsjahr. Der Nettogewinn ging um drei Prozent auf 1,09 Milliarden Euro zurück. Dabei ist der Konzernumsatz leicht um ein Prozent auf 20,3 Milliarden Euro gestiegen.

Der Auftragseingang ging allerdings um zwei Prozent auf 24,8 Milliarden Euro zurück. Dennoch bestätigte Vorstandschef Joe Kaeser die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 (bis Ende September). Danach soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis moderat steigen, der Gewinn je Aktie soll zwischen 6,30 und 7,00 (Vorjahr: 6,41) Euro landen.

Beteiligung an Gamesa für 1,1 Milliarden Euro erhöht

Eine willkommene Gelegenheit für Kaeser die geplante Abspaltung der Energiesparte zu rechtfertigen. "Die unbefriedigende Situation im gesamten Energiegeschäft macht deutlich, wo der primäre Handlungsbedarf liegt", sagte er.

Siemens Energy soll im September separat an die Börse gebracht werden, Siemens will dann die Mehrheit abgeben. Die restlichen Anteile sollen an die eigenen Aktionäre abgegeben werden. Kern der Sparte sind Turbinen und Dienstleistungen für Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke. Die Windkraft-Sparte Siemens Gamesa, der Hoffnungsträger für die Energiewende, rutschte im ersten Geschäftsquartal sogar in die roten Zahlen.

Am Abend hatte Siemens die Aufstockung seines Anteils an der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa bekannt gegeben. Die Münchener übernehmen die acht Prozent des Mitgesellschafters Iberdrola und erhöhen ihre Beteiligung so auf 67 Prozent. Der Kaufpreis wurde mit 1,1 Milliarden Euro oder 20 Euro je Anteilsschein angegeben.

Abspaltung der Energiesparte

UBS-Analyst Guillermo Peigneux Lojo sagte, er schätze die Transaktion als "wertneutral" ein und beließ deshalb die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro.

Die Abspaltung der Energie-Sparte und Kostensenkungen sollen Siemens größere Handlungsspielräume für Zukäufe geben. Die "Vision 2020+" solle den Technologiekonzern profitabler machen, sagte der stellvertretende Vorstandschef Roland Busch. "Nur so bekommen wir die Freiräume, die wir brauchen, um in die Zukunft von Siemens zu investieren: (...) in die digitale Transformation unserer Geschäfte, in den Ausbau unserer Geschäfte in neuen Wachstumsmärkten und letztendlich auch in Akquisitionen."

500 Millionen Euro Einsparungen

Busch gilt als designierter Nachfolger von Vorstandschef Joe Kaeser, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. Allein durch eine schlankere Verwaltung sollen 500 Millionen Euro eingespart werden. In der Sparte "Digital Industries" sei man sich mit den Arbeitnehmervertretern über die Sparmaßnahmen bereits einig, sagte Busch. Im ersten Quartal seien bereits 115 Millionen Euro an Kosten dafür gebucht worden. "Auch bei Smart Infrastructure kommen wir voran." Dort seien in den nächsten Quartalen steigende Ausgaben für Personalmaßnahmen zu erwarten.

Anlässlich des heutigen Aktionärstreffens haben zahlreiche Umweltschützer Aktionen angekündigt, darunter eine Menschenkette um die Münchner Olympiahalle. Sie protestieren dagegen, dass Siemens eine Signaltechnikanlage für eine Bahnstrecke liefert, über die der indische Energiekonzern Adani Kohle von einem geplanten riesigen Bergwerk in Australien zum Hafen transportieren wird.

"Groteske" Proteste der Umweltschützer

Joe Kaeser äußerte Unverständnis über die Proteste. Es mute "schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnik-Projekt in Australien zur Zielscheibe zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind".

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck äußerte Verständnis für Kaesers Haltung. "Ich nehme Herrn Kaeser ab, dass er die Entscheidung über die Signalanlage für die Kohlemine in Australien nicht leichtfertig getroffen hat", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" vom Mittwoch. "Dennoch glaube ich, dass es sicher besser gewesen wäre, auf etwas Geld zu verzichten, um gesellschaftlichen Zielen treu zu bleiben."

