Anlage in Krisenzeiten Goldpreis knackt Rekordmarke von 3.000 Dollar Stand: 14.03.2025 15:58 Uhr

Die Zeiten sind unruhig, Anleger investieren verstärkt in Gold. Am Mittag erklomm der Goldpreis jetzt einen neuen Rekordwert. Zu dem Hoch trägt auch der Zollstreit bei.

Der Goldpreis hat die Rekordmarke von 3.000 Dollar geknackt. Am Vormittag stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London kurzzeitig bis auf 3.001,20 Dollar.

Geopolitische Risiken und ein eskalierender Zollstreit sind wesentliche Treiber für die aktuell gestiegene Nachfrage nach Gold. Das Edelmetall gilt bei einigen Investoren als sichere Anlage in turbulenten Zeiten. Verbraucherschützer geben aber zu bedenken, dass auch Gold sehr wohl hohen Schwankungen unterliegt.

Zehn Prozent Zuwachs seit Trumps Amtsantritt

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident im Januar hat das Edelmetall mehr als zehn Prozent an Wert gewonnen. In dieser Zeit gab es immer wieder Zollankündigungen der US-Regierung, die teilweise auch wieder zurückgenommen wurden.

Zuletzt hatte Trump der EU mit Zöllen von 200 Prozent auf Wein, Champagner und andere alkoholische Getränke gedroht. Nach Einschätzung von Marktstrategen des Handelshauses IG Asia könnten gegenseitige Zölle in den kommenden Monaten eine weitere Welle von Marktturbulenzen auslösen.