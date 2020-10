Die erste Reaktion des Marktes auf die Corona-Infektion des US-Präsidenten fällt ebenso eindeutig wie negativ aus. Doch wie nachhaltig sind die Kursverluste?

Von Angela Göpfert, boerse.ARD.de

Der Dax stürzt zur Eröffnung um 1,3 Prozent auf 12.559 Punkte in die Tiefe. Doch schon in den ersten halben Handelsstunde kann sich der deutsche Leitindex wieder etwas erholen und sein Kursminus verringern.

Der Dax folgt damit den Vorgaben von den US-Future-Märkten: Auch der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average hat seine anfänglichen Verluste von über 400 Punkten auf aktuell 275 Punkte eindampfen können. Das entspricht einem Minus von 1,0 Prozent.

Milan Cutkovic, Marktanalyst bei Axi, spricht von einer "Kurzschlussreaktion" der Märkte. Auch Julian Wee, Anlagestratege Credit Suisse, meint: "Die erste Reaktion des Marktes war negativ, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das als nachhaltig erweist."

Extreme Phase der Unsicherheit

Dabei gibt es durchaus gute Gründe, warum die Corona-Infektion des amerikanischen Präsidenten die Börsen weit über den heutigen Tag hinaus belasten dürften. Denn wenn die Börsen eines nicht leiden können, dann ist es Unsicherheit.

Die Corona-Diagnose des US-Präsidenten bedeutet aber für die Märkte eine womöglich lange andauernde Phase der Unsicherheit, die so kurz vor der Präsidentschaftswahl am 3. November wahrlich zur Unzeit kommt.

Wird Trump seine Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen wahrnehmen können? Werden sich die Verhandlungen über das Konjunktur-Hilfspaket weiter verzögern? Wird Trump nun das zweite TV-Duell gegen Joe Biden verpassen? Steigen jetzt die Wahl-Chancen für den Trump-Herausforderer? All das hängt nun vom Krankheitsverlauf des Präsidenten ab.

Greift das Bolsonaro-Modell?

"Wenn Trump nicht ernsthaft erkrankt, könnte ihm das sogar zum Vorteil gereichen, ähnlich wie dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro", betont Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. "Sollte er dagegen starke Symptome entwickeln, müsste er seinen Wahlkampf unterbrechen und seine Gegner würden ihm noch mehr vorwerfen, dass er das Virus verharmlost habe."

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, unterstreicht: "An den Finanzmärkten könnte die Viruserkrankung des Präsidenten für Unruhe sorgen, wenn es zu einer schwierigen Krankheitsverlauf käme. Die ohnehin bestehenden Unsicherheiten würden dann nochmals zunehmen."

Nikkei: Starker Yen als Belastung

Auch in Japan hat der Leitindex Nikkei nach Trumps Tweet über seine Corona-Infektion seine frühen starken Gewinne abgegeben und ins Minus gedreht. Zum Handelsschluss in Tokio notierte der 225 Werte umfassende Index 0,7 Prozent tiefer.

Als Belastung erwies sich dabei auch der erstarkende Yen, der japanische Exporte verteuert. Die japanische Währung gilt als "sicherer Hafen", ist also in Phasen wachsender Unsicherheit und steigender Risikoaversion der Anleger besonders gefragt.

Immerhin scheint der Handel technisch wieder reibungslos zu funktionieren. Am Donnerstag musste der Handel an der Tokioter Börse wegen technischer Probleme frühzeitig eingestellt werden.

"Sichere Häfen" bevorzugt

Auch der Goldpreis kann von der Flucht der Anleger in „sichere Häfen“ profitieren. Der Preis für das gelbe Edelmetall zieht im frühen Handel deutlich an und gewinnt zur Stunde 0,5 Prozent auf 1.915 Dollar je Feinunze.

Derweil setzen die Ölpreise ihre Talfahrt fort. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sinkt 1,9 Prozent auf 39,93 Dollar. Bereits am Donnerstag hatten die Ölpreise angesichts steigender Infektionsraten und des jüngsten Produktionsanstiegs der Opec-Länder deutlich nachgegeben.

Der Euro fällt 0,2 Prozent auf 1,1728 Dollar.

Bayer weiter unter Druck

Nach dem gestrigen Kurseinbruch von rund 13 Prozent stehen Bayer-Aktien auch zum Wochenschluss weiter unter Druck. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte am Donnerstag einen mauen Ausblick veröffentlicht. Am Freitag zieht nun die Deutsche Bank nach und senkt ihr Kursziel für die Bayer-Aktie von 82 auf 64 Euro. Die Empfehlung lautet allerdings weiterhin "buy". Mit einem Minus von mehr als 36 Prozent seit Jahresbeginn sind Bayer-Aktien nach MTU der zweitschwächste Dax-Titel in diesem Jahr.

Tui könnte mehr Geld gebrauchen

Der Reisekonzern Tui prüft verschiedene Möglichkeiten, um sein Finanzpolster in der Corona-Krise zu stärken. "Zu den derzeit erwogenen Maßnahmen gehört auch eine kurz- oder mittelfristige Kapitalerhöhung", teilte Tui mit. Sollte diese umgesetzt werden, werde sie aber "sehr deutlich geringer" ausfallen als die in der Presse genannten 1 bis 1,5 Milliarden Euro. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, auch Zeitpunkt und Volumen stünden noch nicht fest.

Grenke wollte Zahlen sprechen lassen

Der wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal etwas mehr Neugeschäft gemacht als erwartet. Wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie liegt der Wert aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Zu den Vorwürfen der Investorengruppe Viceroy äußerte sich Grenke nicht. Der Leerverkäufer hatte das Unternehmen angegriffen und wirft ihm unter anderem Bilanzmanipulation und ein undurchsichtiges Geschäftsmodell vor.

Fast 20.000 Amazon-Arbeiter infiziert

Amazon hat erstmals die Zahl der Corona-Infektionen unter seinen Mitarbeitern in den USA veröffentlicht. Bei fast 20.000 Angestellten, die „an vorderster Front“ tätig seien, sei per Test eine Infektion festgestellt worden oder es werde angenommen, dass sie sich infiziert hätten, teilte der Internethändler am Donnerstag (US-Zeit) mit. Die Infektionsrate sei damit niedriger als die allgemeine in der US-Bevölkerung, schrieb Amazon. Amazon reagierte mit der Veröffentlichung auf Druck von Mitarbeitern und Beschäftigtenorganisationen.

