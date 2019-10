Der Beleuchtungshersteller bleibt vorerst weiter eigenständig. Die geplante Übernahme durch den österreichischen Sensorhersteller AMS ist geplatzt. Nicht genügend Osram-Aktionäre gaben ihre Aktien ab.

AMS hat das selbst gesetzte Ziel verfehlt, 62,5 Prozent der Osram-Anteile unter seine Kontrolle zu bringen. Nur die Eigentümer von 51,6 Prozent der Anteile des Münchner Traditionsunternehmens nahmen die Offerte von 41 Euro je Aktie an. Das teilte das steirische Unternehmen am Freitagabend nach Xetra-Schluss mit.

Nach der Mitteilung von AMS stürzte die Osram-Aktie ab. Sie brach im späten Handel um gut sieben Prozent auf 37 Euro ein. Der Kurs war seit Mitte Juni um über 50 Prozent gestiegen.

AMS lässt nicht locker

AMS will seine Pläne jedoch nicht aufgeben: AMS-Chef Alexander Everke will nun mit seinem Osram-Kollegen Olaf Berlien sprechen, um die Übernahme auf anderen Wegen doch zu verwirklichen: "Im Dialog mit Osram wollen wir auf unserer Stellung als größter Aktionär von Osram aufbauen, um weiter den vollen Erwerb von Osram zu verfolgen und so eine solide Zukunft für das Unternehmen zu sichern." Denn an der Sinnhaftigkeit der Übernahme habe sich nichts geändert.

Osram-Chef Berlien, der strategisch die - ebenfalls gescheiterte - Offerte der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle bevorzugt hätte, erklärte: "Nach dem Scheitern der bisherigen Übernahmeversuche behalten wir jetzt unsere Eigenständigkeit und gestalten unsere Zukunft selbst." Er wolle aber mit der Führung des neuen Großaktionärs AMS darüber sprechen, "wie eine sinnvolle und für beide Unternehmen vorteilhafte Kooperation im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben aussehen könnte".

Widerstand war groß

Osram-Vorstand und Aufsichtsrat hatten das Übernahmeangebot von AMS zwar befürwortet, aber mit so vielen Bedenken, dass dies vielfach als verstecktes Nein gewertet wurde. Die IG Metall lehnt eine Übernahme durch AMS ohnehin strikt ab, weil die Gewerkschaft eine Zerschlagung Osrams fürchtete.

Die mehrwöchige Bieterschlacht war von zwei US-Finanzinvestoren gestartet worden, die aber nur 35 Euro je Aktie boten und deshalb keine Chance hatten. Osram bleibt nun vorerst selbstständig, doch schreibt das Unternehmen Verluste. AMS ist mittlerweile mit knapp 20 Prozent der Anteile größter Aktionär.

nb

Quelle: boerse.ard.de