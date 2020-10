Der Dow-Future fällt um 400 Punkte. Der Dax dürfte mit heftigen Verlusten starten. Schuld ist ein Tweet des US-Präsidenten.

Von Angela Göpfert, boerse.ARD.de

Erst am Donnerstagabend hatte Trump bestätigt, dass seine enge Beraterin Hope Hicks positiv auf Corona getestet wurde. "Furchtbar!", schrieb Trump auf Twitter. Und nun das: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Dow-Future bricht ein

Diese neue Kurznachricht hat es in sich, sorgt sie doch binnen weniger Minuten für heftige Marktreaktionen: Der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average verliert zeitweise mehr als 400 Punkte. Zur Stunde beläuft sich das Minus auf 1,5 Prozent.

Auch der Dax dürfte mit massiven Verlusten um 9 Uhr in den Xetra-Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 1,1 Prozent tiefer bei 12.590 Punkten. Mit dem sich abzeichnenden Rutsch unter das Tagestief vom Montag (12.660 Punkte) sendet der Dax ein technisches Verkaufssignal.

Extreme Phase der Unsicherheit

Doch woher rührt diese heftige Markreaktion? Nun, wenn Anleger eines hassen, dann ist es Unsicherheit. Die Corona-Diagnose des US-Präsidenten bedeutet aber für die Märkte eine womöglich lange andauernde Phase der Unsicherheit, die so kurz vor der Präsidentschaftswahl am 3. November wahrlich zur Unzeit kommt.

Wird Trump seine Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen wahrnehmen können? Wird das nächste Hilfspaket noch vor der Wahl verabschiedet werden? Was sind die Folgen für den Wahlkampf und den Ausgang der Wahl? All das hängt nun von Trumps Krankheitsverlauf ab.

Wieder Handel in Tokio

Auch in Japan hat der Leitindex Nikkei nach Trumps Tweet seine frühen starken Gewinne abgegeben und ins Minus gedreht. Kurz vor Handelsschluss in Tokio notiert der 225 Werte umfassende Index 0,8 Prozent tiefer.

Immerhin scheint der Handel technisch wieder reibungslos zu funktionieren. Am Donnerstag musste der Handel an der Tokioter Börse wegen technischer Probleme frühzeitig eingestellt werden.

Ölpreise weiter unter Druck

An den Rohstoffmärkten setzen die Ölpreise ihre Talfahrt fort. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent gibt 2,4 Prozent nach auf 39,97 Dollar. Bereits am Donnerstag hatten die Ölpreise angesichts steigender Infektionsraten und des jüngsten Produktionsanstiegs der Opec-Länder deutlich nachgegeben.

Der Euro fällt 0,3 Prozent auf 1,1713 Dollar.

Der Goldpreis gibt 0,2 Prozent nach auf 1.903 Dollar je Feinunze.

