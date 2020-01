Rund zwei Drittel aller ausgelieferten Porsche-Fahrzeuge im vergangenen Jahr waren Stadtgeländewagen. Insgesamt fällt die Bilanz vor allem in Deutschland und Europa ausgezeichnet aus.

Im Gesamtjahr 2019 lieferte der Sportwagenbauer 280.800 Autos aus und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Volkswagen-Tochter am Montag mitteilte. Von der neuen Generation des Cayenne seien 2019 mit gut 92.000 Fahrzeugen 29 Prozent mehr ausgeliefert worden als im Vorjahr, teilte Porsche mit.

Vom kleineren SUV-Modell Macan verkaufte der Konzern fast 100.000 und damit 16 Prozent mehr. Etwa zwei von drei ausgelieferten Fahrzeugen waren damit SUVs, die trotz aller Kritik von Klimaschutzaktivisten sehr gefragt waren.

Starkes Plus in Deutschland

Zu Jahresbeginn hatte die VW-Tochter noch mit dem seit Herbst 2018 geltenden neuen Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP sowie der Umstellung auf Ottopartikelfilter zu kämpfen, einige Modelle konnten monatelang nicht geliefert werden. Weil die Verkaufszahlen Ende 2018 in den Keller gegangen waren, konnte Porsche nun am Jahresende auch einfacher Boden gut machen.

Porsche Taycan Turbo

Das größte Plus auf Jahressicht verzeichnete Porsche denn auch in Europa und Deutschland, wo die Stuttgarter um jeweils 15 Prozent besser abschnitten. In China und den USA war es ein Anstieg von jeweils acht Prozent.

"Volle Auftragsbücher"

"Wir sind optimistisch, dass wir die hohe Nachfrage in 2020 aufrechterhalten können - auch dank einiger neuer Modelle und voller Auftragsbücher für den Taycan", sagte Vertriebschef Detlev von Platen. Der Taycan ist der erste vollelektrische Porsche. 2019 waren insbesondere die SUV-Modelle Cayenne und Macan bei den Käufern gefragt.

Überhaupt wird der E-Porsche immer wichtiger: Bis 2025 soll mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Porsche-Modelle mit Elektroantrieb unterwegs sein. Bis 2022 steckt der Sportwagenbauer sechs Milliarden Euro in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos.

