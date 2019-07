Griechenlands Börse hat in diesem Jahr kräftig zugelegt, denn die Menschen sind des Linksbündnisses Syriza von Premierminister Alexis Tsipras überdrüssig und wenden sich den Konservativen zu. Dabei hat das Land seine Krise noch lange nicht überwunden.

Von Lothar Gries, boerse.ARD.de

Befeuert wurde die Aktienrally der letzten Monate von dem sich abzeichnenden Machtwechsel an der Spitze der griechischen Regierung. Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass die Konservativen der Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis die vorgezogenen Parlamentswahlen an diesem Sonntag gewinnen werden und das Linksbündnis von Ministerpräsident Alexis Tsipras auf die Plätze verweisen.

Der Machtwechsel am Athener Syntagma-Platz hatte sich bereits bei der Europawahl im Mai abgezeichnet. Damals fuhr die ND mit 33,24 Prozent einen klaren Sieg ein. Das Linksbündnis Syriza landete weit abgeschlagen mit 23,77 Prozent auf dem zweiten Platz.

Seitdem sind die Börsenkurse weiter kräftig gestiegen. Auf über 40 Prozent summiert sich das Plus bereits seit Jahresbeginn - mehr als doppelt soviel wie der Dax in Frankfurt. Damit gehört der Athex Composite zu den besten Börsen in Europa.

Aus dem Gröbsten raus

Doch einen Grund zur Freude haben die Anleger eigentlich nicht. Zwar denkt heute niemand mehr an das Schreckgespenst "Grexit" Auch die Schuldenproblematik ist in den Hintergrund gerückt. Aber mit einer Schuldenrate von 180 Prozent seiner Wirtschaftsleistung steckt das Land noch immer tief in der Misere.

Immerhin ist Griechenland bemüht, seine IWF-Kredite vorzeitig abzulösen. Auch kann sich das Land wieder zu günstigen Konditionen Geld am Kapitalmarkt besorgen, seit es im August 2018 aus dem Rettungspaket ausgestiegen ist. Im März emittierte Athen erstmals seit der Schuldenkrise eine zehnjährige Anleihe.

Auch die Wirtschaft ist nach Jahren des Rückgangs wieder gewachsen, muss sich aber mit bescheidenen Raten begnügen. Im ersten Quartal 2019 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gerade einmal um 1,2 Prozent zum Vorjahresquartal - viel zu wenig für ein Land dessen Wirtschaftsleistung 20 Prozent niedriger ist als vor zehn Jahren. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit des Landes von gigantischen 27 Prozent auf (immer noch hohe) 18 Prozent gesunken.

Neuer Hoffnungsträger

Und nun der erwartete Wahlsieg des Konservativen Kyriakos Mitsotakis. Die Griechen sehen in ihm offenbar einen neuen Hoffnungsträger, obwohl er einer bekannten Politikerdynastie entstammt und der einst so verhassten Elite des Landes angehört.

Tatsächlich hat er an den renommierten US-Universitäten Harvard und Stanford Wirtschaft studiert, bevor er anschließend zur Unternehmensberatung McKinsey und verschiedenen Investmentbanken ging. Eine für den Durchschnittsgriechen unerreichbare und abgehobene Karriere.

Gewisses Aufholpotenzial

Es versteht sich von selbst, dass Mitsotakis mit einem derartigen Hintergrund eine investorenfreundliche Wirtschaftspolitik anstrebt. Steuern auf Firmengewinne, Dividenden und die Mehrwertsteuer will er senken. Ziel ist es, auf diese Weise das Wachstum auf drei bis vier Prozent jährlich anzuheben. Vor allem in den Bereichen Tourismus, Logistik, Energie und Gesundheit soll Griechenland einen Sprung nach vorn machen. "Wir wollen weniger Staat, mehr Investitionen und hochwertige neue Arbeitsplätze", verkündete Mitsotakis im Wahlkampf.

Experten trauen Griechenland und seinen Unternehmen deshalb ein gewisses Aufholpotenzial zu. Einige Ökonomen verweisen sogar auf das Beispiel Irland. Dessen Aktienmarkt legte seit Herbst 2011, als das Land den Höhepunkt der Krise überwunden hatte, um 170 Prozent zu. Auch in Griechenland machen die verbesserten Fundamentaldaten Hoffnung auf anhaltende Wachstumsraten.

Keine eigenständige Industrie

Dass sich Griechenland ähnlich erfolgreich entwickeln wird wie Irland, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Der Grund ist relativ einfach: Griechenland verfügt schlicht und einfach über keine eigenständige Industrie und bietet auch sonst keine nennenswerten Anreize zur Ansiedlung von Unternehmen.

So ist etwa Coca-Cola Hellas mit einem derzeitigen Marktwert von 12,6 Milliarden Euro noch immer das mit Abstand teuerste Unternehmen an der Athener Börse, genauso wie vor der Schuldenkrise. Zum Vergleich: das wertvollste Unternehmen im Dax, der Softwarekonzern SAP, bringt 152 Milliarden Euro auf die Waage.

Mangel an Substanz

Das Beispiel verdeutlicht das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Schwäche des Landes: Dem US-Land mangelt es an der für einen nachhaltigen Aufschwung notwendigen Substanz. Die jüngste Hausse an den Börsen ist auch weniger ein Verdienst der Industrie, sondern hauptsächlich von der Erholung der Bankaktien getragen.

Auch sonst steckt das Land tief in der Krise. Bis 2022 soll der von der EU geforderte jährliche Primärüberschuss mindestens 3,5 Prozent betragen. Das gelang zwar 2018, aber schon dieses Jahr dürften nur 2,9 Prozent erreicht werden. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt immer noch mehr als 30 Prozent, was zu einer anhaltenden Abwanderung gut ausgebildeter junger Leute führt. Der Brain Drain ist für die heimische Wirtschaft nur schwer zu verkraften. Fehlende Startup-Förderung tut ein Übriges, um diesen Trend zu verstärken. Den künftigen Premierminister erwartet also ein Höllenjob.

Quelle: boerse.ard.de