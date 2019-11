Höhere Treibstoffkosten und der Preiskampf in Europa hinterlassen Spuren in der Bilanz von Lufthansa. Die gute Nachricht: Trotz des Streiks der Flugbegleiter hält das Management an der Gewinnprognose fest. Aber es soll gespart werden.

Nachdem die zuletzt gebeutelte Billigtochter Eurowings erste Fortschritte machte, kündigte das Management nun weitere Sparprogramme für die Töchter Austrian, Brussels Airlines und Lufthansa Cargo an.

Da das Marktumfeld immer schwieriger werde, müssten die Gesellschaften mit geringem Gewinn oder Verlust ihre Leistung verbessern, erklärte Finanzchef Ulrik Svensson. Austrian Airlines soll zusätzlich zu einem schon laufenden Effizienzprogramm 90 Millionen Euro einsparen. Zu einem damit verbundenem Personalabbau, der sich einem Insider zufolge auf rund 500 Stellen belaufen soll, machte der Konzern zunächst keine Angaben.

Weitere Kursinformationen zu Lufthansa

Die Prognose bleibt

Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Immerhin: Die Lufthansa will trotz des Flugbegleiter-Streiks und des Preiskampfes im Europaverkehr keine weiteren Abstriche bei ihrem Gewinnziel machen. Um Mitternacht hat der 48-stündige Ausstand der Flugbegleiter begonnen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) soll in diesem Jahr wie geplant 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro erreichen. Vorstandschef Carsten Spohr hatte das vorherige Gewinnziel Ende Juni gekappt.

Im Sommerquartal schnitt die Lufthansa immerhin besser ab als von Experten prognostiziert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 10,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis ging zwar um acht Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich verdiente der Konzern aber mit 1,15 Milliarden Euro sogar vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Geschäfte zur Preisabsicherung wirkten sich positiv aus.

ts

Quelle: boerse.ard.de