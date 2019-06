Angesichts der unsicheren konjunkturellen Lage verschiebt die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinswende bis weit in das nächste Jahr. Die Währungshüter wollen den Leitzins bis mindestens Mitte 2020 nicht antasten. Die Reaktionen an den Finanzmärkten sind zwiespältig.

Am Devisenmarkt profitiert der Euro von dem Zinsentscheid. Die Gemeinschaftswährung springt binnen kurzer Zeit über 1,1290 Dollar. Zuvor hatte sie noch bei 1,1229 Dollar notiert.

Dax-Gewinne schmelzen weg

An den Börsen zeigten sich die Anleger enttäuscht. Manche hatten offenbar auf eine noch lockerere Geldpolitik der EZB und womöglich gar eine Senkung der Schlüsselzinsen spekuliert. Der Dax büßte seine Kursgewinne komplett ein und drehte ins Minus.

Weitere Kursinformationen zu Euro in US-Dollar

Bei seiner auswärtigen Sitzung am Donnerstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins nicht vor Mitte 2020 zu erhöhen. Im März hatten die Währungshüter noch angekündigt, bis Ende dieses Jahres nicht an der Zinsschraube zu drehen. Schon damals wurde der Zinsausblick zeitlich nach hinten verschoben. Ursprünglich hatte die EZB nur bis zum Ende dieses Sommers in Aussicht gestellt, an ihren Zinsen nicht zu rütteln. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

B5 Börse 14.14 Uhr: EZB überrascht



06.06.2019 15:17 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Langfrist-Geldspritzen für klamme Banken

Auch an den 0,4 Prozent Strafzinsen, die Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken, rüttelt die Notenbank nicht. Stattdessen will die EZB den Banken mit eher großzügigen Zinskonditionen für die neuen Langfristkredite unter die Arme greifen. Bei den zweijährigen Darlehen, die in der Fachwelt "TLTRO III" genannt werden, winkt den Banken eine Prämie, wenn sie bei der Kreditvergabe nachweislich bestimmte Ziele erfüllen.

Weitere Kursinformationen zu Dax

Die Langfristdarlehen erhalten die Banken zu einem Zins, der zehn Basispunkte über dem durchschnittlichen Leitzins während der Laufzeit der Kredite liegt. Bei Erfüllung von Kreditvergabezielen werde er aber sinken. Er könne dabei so niedrig liegen, wie der durchschnittliche Einlagensatz plus zehn Basispunkte während der Laufzeit der Geschäfte.

"Italienische Banken sind die Hauptprofiteure"

Die Konditionen für die sogenannten TLTROs der EZB seien nicht so großzügig wie erhofft, monierten die Analysten der Bank JPMorgan. Die Geldhäuser müssten Aufschläge zum Leitzins beziehungsweise Einlagensatz zahlen.

Dennoch baut der italienische Bankenindex seine Gewinne nach Bekanntgabe der TLTRO-Konditionen aus und legt 1,9 Prozent zu. Der Index für die Banken der Eurozone gewinnt 1,3 Prozent. Italienische Geldhäuser seien Hauptprofiteure des billigen Notenbank-Geldes, sagte Anlagestratege Stéphane Ekolo vom Brokerhaus Tradition.

Inflation steigt weniger stark

Die Geldpolitik hängt von der Entwicklung der Inflation ab. Mittelfristig strebt die EZB eine Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Von diesem Niveau ist der Euro-Raum derzeit weit entfernt. Im Mai lagen die Verbraucherpreise im Euroraum nach vorläufigen Angaben der Statistikbehörde Eurostat um 1,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im April war die Inflation mit 1,7 Prozent noch wesentlich höher. Die neuesten Einschätzungen der EZB zur Entwicklung von Inflation und Wachstum wird EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstagnachmittag veröffentlichen.

Zahlreiche Anlagestrategen, Konjunktur- und Devisenexperten hatten ohnehin nicht damit gerechnet, dass die EZB den Leitzins auf absehbare Zeit anheben wird. Johannes Müller, Leiter Macro Research der DWS, prophezeite jüngst, dass ein erster Zinserhöhungsschritt durch die EZB erst nach 2021 kommen werde. Frank Engels, Leiter Portfoliomanagement von Union Investment, glaubt gar an gar keine Zinserhöhungen mehr im Euroraum. Europa drohen japanische Verhältnisse - niedrige Zinsen, niedrige Inflation und niedriges Wachstum.

Weitere Kursinformationen zu Gold in Euro

Staffelung des Strafzinses kommt vorerst nicht

Die Hoffnungen der Finanzbranche auf eine Entlastung beim Strafzins erfüllten sich zunächst nicht. Wegen der immensen Kosten der Negativzinsen - nach Branchenangaben allein im vergangenen Jahr rund 7,5 Milliarden Euro im Euroraum - waren zuletzt Forderungen nach einer Staffelung des Strafzinses oder Freibeträgen lauter geworden. Führende Notenbanker sehen dies jedoch skeptisch.

nb

1/4 Was die Ökonomen zum Zinsentscheid sagen Vollbild Alexander Krüger, Chefvolkswirt Bankhaus Lampe:

"Mit ihrem gestreckten geldpolitischen Ausblick und der etwas ungünstigeren Zinskondition für die neuen Langfristtender stellt sich die EZB gegen die aktuellen Zinssenkungsspekulationen. Die Notenbank hält zwar daran fest, dass die Leitzinsen irgendwann wieder steigen werden. Ein wirkliches Straffungssignal hat es heute aber nicht gegeben. Davon dürfte die EZB auch in den kommenden Monaten weit entfernt bleiben."

Quelle: boerse.ard.de