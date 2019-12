Nach Briten-Wahl Neue Bestmarke im Dax

Anleger feiern frenetisch den Ausgang der Großbritannien-Wahl. Und auch in Sachen Handelsstreit gibt es neue Hoffnung. Das hievt den Dax gleich zum Start auf ein neues Jahreshoch.

Von Angela Göpfert, boerse.ARD.de

"Wir werden die EU am 31. Januar verlassen – ohne Wenn und Aber." Das stellte Boris Johnson gleich am Freitagmorgen klar. Seine konservativen Tories haben bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit errungen. Damit ist der Weg frei für einen geordneten Brexit Ende Januar.

US-Präsident Donald Trump hat dem britischen Premierminister Boris Johnson zu dessen "großartigen Sieg" bei der Parlamentswahl via Twitter gratuliert. "Feiert Boris!"

Dieser Aufforderung kommen die Anleger in der Tat nur allzu gerne nach. Die Hoffnung auf ein Ende des Brexit-Dramas treibt die Aktienkurse in Europa in die Höhe.

Startschuss für Weihnachtsrally?

In Frankfurt schnellt der Dax zur Eröffnung um 1,2 Prozent auf 13.384 Punkte in die Höhe. Der deutsche Leitindex erobert damit gleich zum Start ein neues Jahreshoch. Die alte Bestmarke von 2019 (13.374 Punkte) überwindet der Dax spielend per Aufwärtsgap, fällt dann aber wieder dahinter zurück.

Das schwächt das positive Signal des neuen Jahreshochs etwas ab. Für den Dax könnte der heutige Tag dennoch zum Startschuss für eine Weihnachtsrally gerieren, die viele schon vorzeitig absagen wollten. Dabei beginnt das saisonal typische Zeitfenster für überproportionale Kursgewinne ohnehin erst rund um den 17. Dezember herum.

Handels-Deal noch heute?

Rückenwind für die Kurse kommt jedoch nicht nur aus Großbritannien und von der Saisonalität, sondern vor allem und auch aus den USA: Im Handelskrieg zwischen den USA und China deutet sich eine mögliche Lösung an. Trump twitterte, man sei einem Deal sehr nahe. Ein Phase-eins-Abkommen stehe vor der Unterzeichnung.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete sogar, US-Präsident Donald Trump habe die Vereinbarung bereits unterschrieben. Ohne Einigung würden am Sonntag neue amerikanische Strafzölle auf chinesische Waren in Kraft treten.

Rekorde in New York, Nikkei auf 14-Monats-Hoch

Bereits am Donnerstag hatte der Trump-Tweet die Anleger an der Wall Street elektrisiert. Die großen Aktienindizes in New York erklommen allesamt neue Jahreshochs.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,8 Prozent auf 28.132 Punkte. Seine neue Bestmarke liegt nun bei rund 28.225 Punkten. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,9 Prozent an auf 3.169 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 8.467 Zähler nach oben.

Den positiven Vorgaben aus dem angelsächsischen Raum können sich auch die Börsen in Asien nicht entziehen. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um bis zu 2,7 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 24.050 Punkten. Der Leitindex der Börse Shanghai, der SSE Composite, gewann 1,8 Prozent auf 2.968 Zähler und verbuchte damit den größten Tagesgewinn seit vier Monaten.

Pfund profitiert

Am Devisenmarkt treibt der deutliche Sieg von Premierminister Johnson das Pfund am Morgen bis auf 1,3514 Dollar in die Höhe – so teuer war die britische Währung zuletzt Mitte 2018. Auch zum Euro kann die britische Währung deutlich zulegen und setzt damit ihren Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort.

Der Euro tendiert nach seinem gestrigen Anstieg im frühen Handel leicht abwärts. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1169 Dollar gehandelt.

Ölpreise weiter aufwärts

Die Ölpreise können an ihre Aufschläge vom Vortag angeknüpfen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,62 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 30 Cent auf 59,48 Dollar.

Der Goldpreis zieht zum Wochenschlussleicht an auf knapp 1.470 Dollar je Feinunze.

Die Henkel-Aktie stürzt ab

Henkel-Aktionäre ziehen nach einem enttäuschenden Ausblick des Konsumgüterkonzerns die Reißleine. Die Aktien brechen zum Handelsstart um 4,6 Prozent ein. Der scheidende Konzernchef Hans Van Bylen hatte die Investoren am Donnerstagabend auf ein weiteres schwaches Geschäftsjahr vorbereitet. Die Ergebnisse dürften 2020 weiter sinken, der Umsatz im besten Fall allenfalls nur geringfügig wachsen.



Die Warnung verdeutliche das unsichere Umfeld in der Industrie, erklärte Analyst John Ennis von Goldman Sachs. Er strich seine Kaufempfehlung für die Aktien und senkte das Kursziel von 102 auf 90 Euro. Analystin Celine Pannuti von JPMorgan ist noch vorsichtiger: Sie kappte das Kursziel von 92 auf 82 Euro.

Thyssenkrupp will bei Teslas Autofabrik mitmischen

Thyssenkrupp bewirbt sich um einen Auftrag für Teslas geplante Autofabrik bei Berlin. "Wir befinden uns in Gesprächen über die Durchführung von bestimmten Dienstleistungen", sagte Vorstandsmitglied Klaus Keysberg dem "Handelsblatt". Welche Sparten des Mischkonzerns die Gespräche betreffen, führte der für Stahl und Werkstoffhandel zuständige Manager nicht weiter aus.

Delivery Hero wagt Milliarden-Asien-Deal

Der Essenslieferant Delivery Hero baut sein Geschäft in Asien mit einem milliardenschweren Joint-Venture aus. Das im MDax notierte Unternehmen hat sich 87 Prozent des südkoreanischen App-Anbieters Woowa Brothers gesichert. Das gekaufte Unternehmen wird dabei insgesamt mit vier Milliarden Dollar bewertet.



Delivery Hero wurde 2011 gegründet, ist seit seit 2017 an der Börse notiert und nach der jüngsten Rally der Aktie dort derzeit knapp 9,5 Milliarden Euro wert. Nach Bekanntgabe des Deals hausiert die Aktie mit einem Plus von rund zehn Prozent an der MDax-Spitze.

SAP-Konkurrent Oracle enttäuscht

Der SAP-Rivale Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten beim Umsatz verfehlt. In den drei Monaten bis Ende November erzielte der Konzern einen Umsatz von 9,6 Milliarden US-Dollar, das ist währungsbereinigt ein Prozent mehr als im Vorjahr. Im Mittel waren 9,65 Milliarden Dollar erwartet worden.

FAA weist Boeing zurecht

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat Boeing mit deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass der Konzern nicht auf eine rasche Wiederzulassung des Unglücksfliegers 737 Max setzen kann. In einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten E-Mail mahnte die Behörde den Flugzeugbauer zudem, sich mit öffentlichen Äußerungen zum Zertifizierungsprozess zurückzuhalten. Die große US-Fluggesellschaft American Airlines strich angesichts der großen Ungewissheit um den Problem-Jet zahlreiche weitere 737-Max-Flüge.

