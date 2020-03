Die Ausbreitung des Coronavirus und ein drastischer Ölpreissturz sorgen für Panik an den Finanzmärkten. Der Dax steuert auf den größten Tagesverlust seit dem 11. September 2001 zu.

Von Angela Göpfert, boerse.ARD.de

Die jüngsten Nachrichten zum Coronavirus lassen die Anleger panisch aus Aktien fliehen, zu groß ist die Angst vor einer tiefen globalen Rezession. Der Dax fällt zur Eröffnung um 7,8 Prozent auf 10.637 Punkte. In den ersten Handelsminuten geht es weiter abwärts bis auf 10.572 Zähler – das entspricht einem Minus von 8,4 Prozent.

Dax jetzt offiziell im Bärenmarkt

Der Dax steuert damit auf seinen größten Tagesverlust seit dem 11. September 2001 zu. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center war der Dax um 8,5 Prozent gefallen.

Mit dem heutigen Kurssturz im Dax summieren sich die Kursverluste seit dem Hoch am 17. Februar bei 13.795 Punkten in der Spitze auf 23 Prozent. Der deutsche Leitindex befindet sich damit ganz offiziell in einem Bärenmarkt. Ab Kursverlusten von über 20 Prozent sprechen Experten von einem Bärenmarkt oder einer Baisse.

Bund-Rendite auf Rekordtief

Nach dem Bruch der wichtigen Unterstützungszonen bei 11.800 und 11.500 Punkten dürfte der Dax nun nur schwer Halt finden. Der deutsche Leitindex befindet sich jetzt in einer "unterstützungsfreien Zone", wie Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Trinkaus & Burkhardt, in einer aktuellen Analyse betont. "Erst das Tief vom Dezember 2018 (10.279 Punkte) definiert den nächsten Auffangbereich."

Die Anleger fliehen aus Aktien – und rein in vermeintlich "sichere Häfen" wie deutsche Anleihen. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen fällt am Morgen um 0,13 Prozentpunkte auf minus 0,846 Prozent und damit auf ein neues Rekordtief.

Dramatischer Ölpreis-Einbruch

Dabei macht den Anlegern am Montag nicht nur die Sorge um die Folgen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Wirtschaft zu schaffen, sondern auch ein dramatischer Ölpreisverfall. Am Morgen bricht der Preis für Rohöl aus der Nordsee um 31,5 Prozent ein auf 31,02 Dollar je Barrel.

Das ist der größte prozentuale Einbruch seit Januar 1991 zu Beginn des Ersten Golfkrieges. Der Preis für die US-Sorte WTI sackt zunächst um 27,5 Prozent auf 30 Dollar je Fass ab. Die Ölpreise sind somit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurückgefallen.

Hintergrund des dramatischen Ölpreisverfalls sind die gescheiterten Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse. Damit droht dem Ölmarkt ein Preiskrieg und folglich ein gewaltiger Angebotsüberschuss, sinkt doch zugleich wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus die Nachfrage nach dem schwarzen Gold.

Nikkei fällt unter 20.000

Von den asiatischen Börsen kommen derweil verheerende Vorgaben für den europäischen Aktienhandel. Der Nikkei ist am Montag unter die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten gestürzt. Zu Handelsschluss notierte der japanische Leitindex 5,1 Prozent tiefer bei 19.699 Zählern.

Vor allem japanische Exporttitel litten unter dem Anziehen des japanischen Yen zum Dollar. Der Yen gilt – ebenso wie der Goldpreis und der Schweizer Franken – vielen Anlegern als "sicherer Hafen".

US-Futures tief im Minus

Auch an der Wall Street stehen die Zeichen auf Panik. Der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average bricht um 4,9 Prozent ein. Am Freitag hatten die großen Indizes ihre Verluste von teils über vier Prozent im Laufe des späten Handels noch deutlich eindämmen können.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss rund ein Prozent tiefer auf 25.864 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 8.575 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,7 Prozent auf 2972 Punkte ein.

Auch das noch: Euro auf 13-Monats-Hoch

Der Goldpreis kann von der steigenden Risikoaversion der Anleger zunächst nicht profitieren. Der Preis für die Feinunze Gold fällt um 1,0 Prozent auf 1.679 Dollar.

Der fallende Dollar stärkt derweil dem Euro den Rücken. Die europäische Gemeinschaftswährung steigt über die Marke von 1,14 Dollar. Mit 1,1492 Dollar ist sie so teuer wie seit über einem Jahr nicht mehr – und ist damit eine zusätzliche Belastung für die im Dax stark repräsentierten deutschen Exportwerte.

Deutsche Bank auf Rekordtief

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus trifft vor allem die Banken hart. Die Deutsche Bank-Aktie sackte am Morgen um gut 15 Prozent ab und markierte bei 5,61 Euro ein neues Rekordtief.



Experten erklärten die Belastung mit der Erwartung einer Senkung der Strafzinsen für Banken für über Nacht bei der EZB geparktes Geld. Gleichzeitig dürfte eine wachsende Zahl an Insolvenzen und faulen Krediten die Banken zwingen, ihre Risikovorsorge kräftig zu erhöhen, was auf die Renditen drücken wird. Dadurch dürften auch die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss des laufenden Umbaus schwinden.

Lufthansa kürzt Kapazitäten um bis zu 50 Prozent

Der Lufthansa-Konzern streicht wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Corona-Epidemie seinen Flugplan noch weiter zusammen. In den nächsten Wochen solle die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werden, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Dabei wolle man die weitere Entwicklung der Nachfrage beobachten. Die Maßnahme diene dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern.

Siltronic senkt Dividende

Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr senkt der Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie Siltronic wie erwartet die Dividende. Für 2019 sollen die Anleger 3 Euro je Anteilsschein und damit 2 Euro weniger als für das besonders starke Jahr 2018 erhalten, wie das Unternehmen am Montag in München bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Auf dem Niveau der vorbörslichen Kursindikation von Montag entspricht das einer Dividendenrendite von fast 4 Prozent.

LEG profitiert von steigenden Mieten

Steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern LEG 2019 zu einem höheren operativen Ergebnis verholfen. 2019 stieg das für die Branche wichtige operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) im Jahresvergleich um 7,1 Prozent auf 341,3 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Montag in Düsseldorf mitteilte.



Damit erreichte LEG wie bereits angekündigt aufgrund der jüngsten Verkäufe von Wohnungen das untere Ende der angepeilten Spanne seiner Prognose. Die Aktionäre sollen für das Jahr 2019 wie geplant eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie erhalten und damit sieben Cent mehr als ein Jahr zuvor.

AMS holt sich Osram-Finanzchef

Der österreichische Sensorspezialist und neue Osram-Mehrheitsaktionär AMS holt sich den Finanzchef seiner künftigen Tochter in den Vorstand. Der aktuelle Finanzvorstand bei AMS, Michael Wachsler, scheidet zum 31. Mai aus dem Vorstand aus, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereits zum 1. Mai übernimmt Ingo Bank von Osram diesen Posten bei AMS.

Quelle: boerse.ard.de