Mit einem Verlust von 12,4 Prozent erlebten die Dax-Anleger die schwärzeste Woche seit der Schuldenkrise 2011. Wie sollen sie sich nun verhalten?

Dass der Dax noch letzte Woche, am 19. Februar, ein Rekordhoch von 13.795 Punkten erklommen hat, erscheint aus heutiger Sicht wie eine Fata Morgana, beherrscht doch seit Tagen nur noch ein Thema das Börsengeschehen: Die Ausbreitung des Coronavirus und die möglichen Folgen für die Weltwirtschaft.

Zwar kann derzeit niemand verlässlich sagen wie schwer die Krankheit die Wirtschaft treffen wird, doch die Menschen sind verängstigt. In den besonders betroffenen Ländern bleiben die Mitarbeiter zu Hause, Messen fallen aus, das öffentliche Leben steht still.

Weltweit drei Millionen Infizierte?

Die Volkswirte der Deutschen Bank befürchten, dass Deutschland in eine Rezession schlittert. In seinem Basisszenario geht das Bankhaus zudem davon aus, dass es auch in der gesamten EU und global zu einer leichten Rezession kommen wird, wie Chefvolkswirt David Folkerts-Landau vor Journalisten ausführte. Italien würde schwer getroffen werden.

"Das wäre meine beste und maximalwahrscheinlichste Vorhersage", sagte der Ökonom. Dabei nimmt er an, dass die Zahl der Infizierten weltweit auf rund drei Millionen steigt. In dem Szenario würde zudem die Zahl der Todesfälle bei etwa 30.000 liegen.

Unternehmen wagen keine Prognosen mehr

Die Experten der Investmentbank JPMorgan rechnen erst Mitte März mit einem Höhepunkt der Erkrankungswelle - allerdings mit aller Vorsicht. Zu unterschiedlich und schwer vorhersehbar sei die Ausbreitung je nach Bevölkerungsdichte, medizinischem und hygienischem Standard oder auch nur dem Wetter.

Tatsächlich hat etwa Apple, das als erstes globales Unternehmen seine Prognose kassierte, gar keine neue Vorhersage erstellt. Ursache seien die sich aus der Corona-Epidemie ergebenden "unabsehbaren Folgen von möglichen Lieferengpässen" für Bauteile seines iPhones. Auch die British-Airways-Mutter IAG wagt wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus keine Gewinnprognose für 2020.

Jetzt einsteigen?

Anleger auf der Suche nach Orientierung haben es daher schwer. Crashpropheten wie der amerikanische Ökonom Nouriel Roubini - er sagte die Finanzkrise von 2008 voraus - prophezeien ein Desaster. Im Gespräch mit dem "Spiegel" erklärt er, dass die Aktienmärkte wegen der Corona-Pandemie um 30 bis 40 Prozent einbrechen werden.

Denn es handele sich nicht nur um eine auf China begrenzte Epidemie, sondern um eine globale Pandemie. Zweitens sei die Krise noch längst nicht ausgestanden. Auch weil sich Politiker weigerten, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und etwa die Grenzen zu Italien sofort zu schließen.

Auch Robert Shiller, Nobelpreisträger für Wirtschaft, ist skeptisch, befürchtet den Beginn eines Bärenmarktes. "Es droht eine Abwärtsspirale", sagte er im Interview mit dem "Handelsblatt". Ganz anders US-Präsident Donald Trump. Er riet bereits zum Einstieg in Aktien, sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow pflichtete bei, Anleger sollten "ernsthaft den Einbruch zum Einstieg nutzen".

Notenbanken unter Druck

Derweil nehmen die Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed zu. Bereits auf ihrer nächsten Sitzung am 18. März erwarten die Anleger eine weitere Lockerung der Zinsen. Bis zum Jahresende dürften weitere Schritte folgen. Ende Januar hatte die Notenbank ungeachtet der Zwischenrufe Trumps entschieden, den Leitzins in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent zu belassen.

Auch die EZB steht zunehmend unter Druck. Wie am Donnerstag aus den Kursen hervorging sind sich Investoren inzwischen zu 100 Prozent sicher, dass die EZB auf ihrer Zinssitzung im Juli ihre Strafzinsen für Banken weiter verschärfen wird. Sie gehen davon aus, dass die Währungshüter dann ihren Einlagensatz um 0,10 Prozentpunkte senken werden. Er würde damit von aktuell minus 0,5 Prozent auf dann minus 0,6 Prozent fallen.

Keine voreiligen Verkäufe

Besteht für langfristig orientierte Anleger also eine echte Chance? Doch bei aller Panik, die sich an den Märkten nun ob der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie zunehmend breitmacht, sollten Anleger nicht vergessen: Panikverkäufe sind so ziemlich das schlechteste, was man seinem Depot antun kann.

Es gehört zu den Standardsätzen der "Behavioral Finance", dass Privatanleger Aktien mit Vorliebe auf Tiefstkursen verkaufen. Wer um diesen "Bias" weiß, schafft es vielleicht, diesen Fehler zu vermeiden.

Denn auch wenn jetzt alles ganz trübe und hoffnungslos erscheint: In der Regel stabilisieren sich die Kurse nach solchen Panik-Tagen rasch – und es dauert nur wenige Wochen, bis der Vor-Panik-Stand wieder erreicht wird.

Panik-Verluste werden meist aufgeholt

Hoffnung macht die Statistik. Das US-Portal "Marketwatch" zitiert eine Studie, wonach der Dow Jones eine Woche nach einem Kurssturz von mindestens zwei Prozent bereits wieder 2,1 Prozent höher steht. Einen Monat später belaufen sich die Kursgewinne auf 2,9 Prozent, nach einem Jahr liegen sie bei 12,5 Prozent.

Für Anleger mit langem Atem und Nerven wie Drahtseile können solche Tage daher auch Kauftage sein.

