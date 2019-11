Absage an den Kaufrausch "Kauf-Nix-Tag" statt Schnäppchenjagd

Viel Menschen widersetzen sich dem Kaufrausch in der Weihnachtszeit. Anstatt bei Rabatten zuzuschlagen, reparieren sie defekte Geräte selber. Manche entsagen vollends dem Konsum.

Von Verena Schälter, BR

Black Friday und Cyber Monday sind auch in Deutschland angekommen. Sie bescheren dem Handel satte Umsätze - mit steigender Tendenz. Allein an diesen beiden Tagen rechnet der Handelsverband Deutschland mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 22 Prozent.

Die Tage bilden den Auftakt für die konsumfreudigste Zeit des Jahres: das Weihnachtsgeschäft. Dann locken Händler und Hersteller die Kunden mit vermeintlichen Schnäppchen und Rabatten. Der Black Friday fällt traditionell auf den Freitag nach dem US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Der Cyber Monday folgt darauf am Montag.

Kaufrausch - wie manipulierend ist der "Black Friday"?

tagesthemen 21:45 Uhr, 29.11.2019, Jacqueline Dreyhaupt, HR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-627777~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Doch seit einigen Jahren setzen immer mehr Menschen ein Zeichen gegen den Konsumwahn. 1992 rief der kanadische Künstler Ted Dave den "Kauf-Nix-Tag" ("Buy Nothing Day") ins Leben, um "ausbeuterische Produktions- und Handelsstrategien internationaler Konzerne und Finanzgruppen" anzuprangern.

Seit den 2000er-Jahren gibt es diesen Aktionstag auch in Deutschland. Er findet hier am Samstag nach dem Black Friday statt. Die Idee: Einen Tag lang nichts kaufen und kritisch den eigenen Konsum überdenken.

Zeichen gegen übermäßigen Konsum

Greenpeace hat sogar eine ganze Woche der Konsumkritik ausgerufen, die "Make-Something-Week". Auch hier geht es darum, ein Zeichen gegen übermäßigen Konsum zu setzen und mögliche Alternativen aufzuzeigen.

Das beginnt im Kleinen, glauben Jasmin Berger und Michael Manhart. Die beiden sind aus der Nähe von München, engagieren sich für Greenpeace und beteiligen sich an der Make-Something-Week. "Wir machen das, weil wir auch selber dem Konsumwahnsinn den Kampf ansagen wollen und uns auch wieder auf unsere Werte und unsere Dinge, die wir haben, besinnen wollen", so Berger.

Upcycling als Alternative

Konkret gehe es darum, Sachen selber zu machen und alte Dinge zu erneuern und zu reparieren, anstatt alles neu zu kaufen. Upcycling nennt sich das.

Greenpeace versucht mit der "Make-Something-Week" gegenzuhalten. Statt alles neu zu kaufen, können Kunden in einer Werkstatt in Freising kaputte Geräte reparieren.

Die offene Werkstatt in Freising, wo die Aktion stattfindet, ist ein Eldorado für Tüftler und Bastler. Hier gibt es alles vom einfachen Schraubenzieher bis zur Schleifmaschine. An diesem Tag kann jeder vorbeikommen und seine alten Fahrräder reparieren, mit Holz experimentieren oder lernen wie man Wachstücher herstellt als Alternative zu Frischhalte- oder Alufolie.

81 Prozent glauben, Konsumverzicht sei nötig

Allerdings sei es immer schwieriger, die Leute dafür zu begeistern: "Diese Idee, etwas selber zu kreieren oder sich gemeinsam mit anderen etwas zu überlegen, die ist so weit weg wie nur irgendwas", sagt Manhart. "Da ist der Weg zum Saturn oder Mediamarkt so viel einfacher und so viel schneller und vor allem präsenter in den Köpfen."

Dabei scheint in der Gesellschaft schon ein gewisses Konsumbewusstsein vorhanden zu sein. In der Umfrage "Wissenschaftsbarometer 2019" stimmten 81 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass Konsumeinschränkungen aller für den Erhalt der Umwelt nötig seien.

Konsum als Voraussetzung für Wachstum

Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Christoph Lütge, Ökonom und Philosoph an der Technischen Universität München, glaubt nicht, dass es sinnvoll ist, Konsum pauschal zu verweigern. "Konsum ist eine wichtige Quelle für Wachstum", so Lütge.

Würde allein Deutschland auf Wachstum verzichten, fielen wir als Volkswirtschaft zurück. Global gesehen, könne ein Verzicht auf Wachstum bedeuten, dass ein Großteil der Menschen arm bliebe. Manche Ökonomen gehen sogar von einem Viertel der Weltbevölkerung aus.

"Ich glaube, wir brauchen ein nachhaltiges Wachstum, ein qualitatives Wachstum", so Lütge. Und hier sei vor allem der Verbraucher gefragt. Denn der Kunde bestimmt auch mit seinem Kaufverhalten das Angebot.