BIP-Schätzung Deutsche Wirtschaft legt leicht zu Stand: 28.10.2022 10:11 Uhr

Das Bruttoinlandsprodukt hat in den vergangenen drei Monaten überraschend um 0,3 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen hatten einen Rückgang befürchtet und damit ein Abrutschen in die Rezession.

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal trotz Energiekrise überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt habe von Juli bis September um 0,3 Prozent zugelegt im Vergleich zum Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. Zunächst war mit einem Rückgang gerechnet worden.

Der deutschen Wirtschaft machen weiterhin die hohe Inflation, steigende Zinsen und die Lieferprobleme in der Industrie zu schaffen. So halten sich Verbraucher wegen der schwindenden Kaufkraft beim Konsum zurück, während am Bau die Stornierungen wegen der gestiegenen Kosten zuletzt zugenommen haben. Hinzu kommt noch eine schwächere Nachfrage aus dem Ausland, da die Weltwirtschaft ebenfalls unter Druck steht.

Auch in Vorquartale überraschend mit Wachstum

Anfang des Jahres war die Wirtschaft noch besser gelaufen als gedacht: Die Statistiker korrigierten das BIP-Plus für das erste Quartal auf 0,8 Prozent von zunächst genannten 0,2 Prozent nach oben.

Im zweiten Quartal war das BIP noch minimal um 0,1 Prozent gewachsen - das Statistische Bundesamt hatte in einer ersten Schnellschätzung zunächst noch mit einer Stagnation der Wirtschaftsleistung gerechnet. Bei zwei negativen Quartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen.

Bundesregierung rechnet mit Rezession

Laut der Herbstprognose von Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet die Bundesregierung für das kommende Jahr damit, dass die deutsche Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Für das laufende Jahr rechnet sie wegen der robusten ersten sechs Monate noch mit einem Wachstum von 1,4 Prozent.

Am Nachmittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt auch die erste Schätzung zur Inflation im Oktober.