Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer steht möglicherweise kurz vor der Zulassung in der EU. Ein entsprechender Antrag sei eingereicht, teilten die Firmen mit. Sie sprechen von einem "Meilenstein".

Nach dem US-Pharmahersteller Moderna hat auch die deutsch-amerikanische Impf-Allianz von Biontech und Pfizer eine Zulassung in der EU beantragt. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie eine bedingte Marktzulassung für ihren mRNA-Impfstoffkandidaten BNT162b2 gegen Covid-19 bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA eingereicht.

"Wichtiger Meilenstein"

"Mit dem heutigen Tag erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in unseren Bemühungen, diese schwere Krise zu bekämpfen. Wir bleiben unserem Versprechen treu, alles uns mögliche zu tun und den dringenden Bedarf adressieren zu wollen", sagte Dr. Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer.

Ähnlich äußerte sich auch der Mainzer Hersteller Biontech: "Als Unternehmen mit Sitz im Herzen Europas ist der heutige Meilenstein für uns immens wichtig, da wir uns weiterhin darum bemühen, eine weltweite Verteilung nach der potenziellen Zulassung von BNT162b2 zu ermöglichen", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin.

Einsatz bereits in diesem Jahr?

In ihrer Pressemitteilung äußern die Firmen die Hoffnung, dass der Impfstoff noch in diesem Jahr in Europa zum Einsatz kommt. "Falls die EMA zu dem Schluss kommt, dass die Vorteile des Impfstoffkandidaten zum Schutz gegen Covid-19 mögliche Risiken überwiegen, wird die Behörde die Erteilung einer bedingten Marktzulassung empfehlen."

In den USA hatten Pfizer/Biontech bereits am 20. November eine Notfallgenehmigung beantragt und rechnen mit grünem Licht bis Mitte Dezember.

EU hat Millionen Dosen geordert

Das Präparat ist dem Impfstoff von Moderna in der Wirkweise und auch in seiner Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent vergleichsweise ähnlich. Laut Pfizer/Biontech wurde der Impfstoff während der bisherigen Studien gut vertragen, schwere Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten.

Die EU-Kommission hatte mit Pfizer und Biontech bereits einen Lieferumfang von 200 Millionen Dosen sowie eine Option auf weitere 100 Millionen Dosen vereinbart, sobald eine Genehmigung vorliegt.