Die US-Außenpolitik der vergangenen Jahre war geprägt vom "America first"-Credo Donald Trumps. Handelskonflikte und aufgekündigte Verträge waren an der Tagesordnung. Welche Hoffnung verbinden die Handelspartner mit der Wahl von Joe Biden?

Biden dürfte dagegen an den Entspannungskurs von Ex-US-Präsident Barack Obama anknüpfen. Das hatte er zumindest im Wahlkampf angekündigt. Viele Kubaner hoffen, dass wieder mehr Touristen aus den USA kommen und Investoren zurückkehren. Der kleine privatwirtschaftliche Sektor in Kuba würde profitieren. Zumal - unabhängig von den US-Wahlen - die kubanische Regierung eigene Reformen angekündigt hat und Unternehmern mehr Freiheiten geben will.

Kritiker beklagten, dass Trump so Unternehmergeist in Kuba abwürge und diejenigen behindere, die für inneren Wandel sorgen. Auch die für viele Kubaner wichtigen Geldüberweisungen von Verwandten aus dem Ausland wurden eingeschränkt.

Von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

Endlich zieht wieder Verlässlichkeit ein ins Weiße Haus: So bewertet der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, Achim Wambach, den Wahlsieg von Joe Biden. Denn Vorhersehbarkeit und Stetigkeit seien zentrale Grundpfeiler der Wirtschaftsordnung, so der Ökonom; auch international. Diesen Grundpfeiler habe man während der Präsidentschaft von Donald Trump in Europa schmerzlich vermisst.

Holger Beckmann, WDR

Auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet mit einem neuen Präsidenten Biden wieder Berechenbarkeit und bewertet das sowohl für die europäische, als auch für die internationale ökonomische Stabilität und die Wachstumsaussichten in jeder Hinsicht positiv. Es dürfte auch, so heißt es aus Kiel, gute Chancen geben, den jahrelangen Subventionsstreit über die Flugzeughersteller Boeing und Airbus beizulegen.

Bisher deutet darauf zwar noch nichts hin - im Gegenteil: Die Europäische Union hat am Montag angekündigt, in diesem Konflikt Strafzölle gegen die USA zu verhängen, nachdem Washington das zuvor bereits zuvor gegen die EU gemacht hatten. Es geht um Einfuhrabgaben in Höhe von knapp vier Milliarden US-Dollar auf Traktoren, Motorradteile, Spirituosen oder Spielekonsolen.

Die EU hat allerdings klar gestellt, dass sie nach wie vor lieber eine Verhandlungslösung möchte und die Zölle zurücknimmt, sobald die Regierung in Washington das auch tut. In Brüssel heißt es zu der Entscheidung: Die Kommission habe quasi keine andere Wahl gehabt, schließlich habe Donald Trump die Zölle eingeführt; die nun erfolgte Reaktion richte sich gegen seine Politik und nicht gegen Biden.

Möglich, dass die EU damit auch testen möchte, inwieweit Biden es in Zukunft ernst meint mit einem neuen Versuch, die Handelsbeziehungen mit Europa auf eine neue Grundlage zu stellen. Denn Tatsache ist: Europas Wirtschaft hat daran erhebliches Interesse. Rund 20 Prozent aller EU-Exporte gehen in die USA - in den vergangenen Jahren zwar mit abnehmender Tendenz, was aber entscheidend auf die schlechteren Handelsbeziehungen unter Trump zurückgeführt wird. Deshalb setzt beispielsweise auch der Bundesverband der Deutschen Industrie auf einen Neustart der transatlantischen Beziehungen.

Trump hatte das angestrebte TTIP-Freihandelsabkommen mit der EU auf Eis gelegt, Zölle auf europäische Stahl und Aluminium-Exporte in die USA eingeführt und mit Abgaben auf die Einfuhr von Autos aus Europa gedroht. Die EU hofft jetzt auf eine neue Phase der Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten. Und noch etwas hat man in Brüssel im Sinn: Endlich weiterzukommen bei der Besteuerung der Internet-Unternehmen, auch und gerade der großen amerikanischen. Auch hier, so die Einschätzung, könnte Biden zu echter Zusammenarbeit mit Europa bereit sein.