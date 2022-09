Jugendliche mit niedriger Schulbildung Berufschancen für Geringqualifizierte werden schlechter Stand: 06.09.2022 11:11 Uhr

Die beruflichen Chancen für Jugendliche mit niedriger Schulbildung werden sich den nächsten Jahren verschlechtern. Grund sind die steigenden Qualifikationsanforderungen in Ausbildungsberufen.

Viele Expertinnen und Experten rechnen in den kommenden Jahren mit schlechteren beruflichen Perspektiven für Jugendliche mit geringer Bildung. Das geht aus einer gemeinsamen Studie der Bertelsmann Stiftung und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung hervor.

Mehr als die Hälfte der rund 100 befragten Berufsbildungsexperten geht davon aus, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche mit niedriger Schulbildung bis 2030 abnehmen werden.

Denn etwa 53 Prozent der Befragten erwartet steigende Qualifikationsanforderungen auch in gewerblichen Berufen sowie dem Handwerk, dem einfachen Verkauf oder im Reinigungs- und Gastgewerbe - Berufe, die häufig für junge Leute mit Hauptschulabschluss interessant sind.

Immer mehr junge Menschen ohne Berufsabschluss

Laut Statistik gibt es in Deutschland rund 2,1 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss. Die Hälfte der Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Verwaltung, Bildungspraxis, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geht von einem weiteren Anstieg der Zahl der Ungelernten in den kommenden Jahren aus.

Zugleich steige aber die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze, so die Autoren der Studie, Andreas Knoke und Clemens Wieland. "Der Fachkräftemangel ist ein drängendes Thema unserer Zeit. Es geht aber auch um die persönliche Zukunft der Jugendlichen. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, ob wir es uns weiter leisten können und wollen, dass jedes Jahr viele Jugendliche keinen Anschluss finden und gleichzeitig die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze steigt", sagte Knoke.

Berufsorientierung intensivieren

Die große Mehrheit der Befragten sieht aber vor allem in der schulischen Berufsorientierung noch viel Potenzial, um die Chancen der jungen Leute mit niedrigem Schulabschluss zu verbessern. So solle zum Beispiel die Berufsorientierung stärker in der Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte verankert werden.

Mehr als 80 Prozent der Expertinnen und Experten plädiert für eine individuelle und kontinuierliche Begleitung von Jugendlichen, damit der Übergang von Schule zu Ausbildung besser gelingt. Sinnvoll sei außerdem ein flexibleres Ausbildungssystem, in dem die betroffenen jungen Menschen auch Teilqualifikationen erwerben und schrittweise zu einem vollwertigen Ausbildungsabschluss gelangen können.

Für die Studie ließen die Bertelsmann-Stiftung und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung durch das Bureau für Zeitgeschehen in Frankfurt am Main rund hundert Experten für Berufsbildung befragen.